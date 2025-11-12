Snow Man岩本照（32）が12日、都内で「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に登壇した。

岩本は、上下ブラックにまとめ、ゴールドのブローチやピアスをあしらった、全身約153万円相当の華やかなスタイルで登場。間もなく迎えるホリデイシーズンに欲しいものを問われると「プレセントにも良いなと思うのはキャンドル。いろんな種類があるし、これからの季節、夜とかにも付けて匂いを嗅いだりゆったり時間にも使える」と目を付けているという。

Snow Manのメンバーにお勧めするなら誰かと問われると、深澤辰哉（33）の名前を挙げた。「前に僕の誕生日にキャンドルをくれたことがあって、ふっか（深澤）に贈るのはアリだなと。きらびやかなブローチが付いているデニムのジャケットは舘さん（宮舘涼太）とか似合うのかな」と想像。「この情報が先に出ると、ふっかが『キャンドル待ってるよ』ってなるので早めにあげたい」と笑った。

ラウール（22）に贈るなら「サングラス」とした。「アイウエアが似合うし、メガネとかプレセントするのも良いなと思います。メンバーそれぞれに『これ似合いそうだな』というのがあります」と語った。

今年のクリスマスは、東京ドーム公演が控えている。「クリスマスはありがたいことに、東京ドームでライブをやらせてもらえるので、ファンと一緒に最高のホリデーを過ごすと思います」と笑みを浮かべた。