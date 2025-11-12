「重要な判断を迫られるたび、もう少し検討してからと先延ばしにしてしまう」「間違った決断をして責任を取るのが怖い」チームリーダーに昇進したものの、決断できずにメンバーの失望を恐れる37歳男性です。リーダーシップ不足を指摘され、追い詰められる相談者に、キャリアのプロが「決断力」を身につけるための本質的な覚悟を捧げます。

相談内容 37歳／男性

チームリーダーに昇進したのですが、重要な判断を迫られるたびに『もう少し検討してから』と先延ばしにしてしまいます。メンバーは私の判断を待っているのに、間違った決断をして責任を取るのが怖くて……。上司からは『リーダーシップが足りない』と言われるし、でも決断して失敗したらチーム全体に迷惑をかけてしまう。決められないリーダーでメンバーに失望されたくありません。どうしたら決断力のあるリーダーになれるでしょうか。

リーダーの役割を再認識する

坂井さんはまず、チームリーダーの役割について、その本質を語ります。データが揃っていない、あるいは簡単に決着がつかない問題に対して、「 誰かが決めなきゃいけないからこそ、権限が集中している 」と坂井さん。

決断できない時点で、リーダーの役割を果たせていないことになり、坂井さんは「決断しないリーダーはいる意味がない」と主張します。リーダーという役割は、決断をすることだと認識し直すべきだと述べました。

また、「検討します」という言葉は、本来、「論点」「判断軸」「情報」が整理されれば使わないはずだと指摘し、決断を先延ばしにする行為を問題視しています。

恐れるべきは「決断しない自分」

決断をためらう人が考えているのは、決断した場合の失敗やダメージばかり。しかし、本当に恐れるべきは、 決断しなかった場合の先送りリスク だと坂井さんは強調します。

決断の先送りは、事業の赤字垂れ流しにつながり、他の挑戦のための資金がなくなるなど、事業全体に悪影響を及ぼすと坂井さんは語ります。

さらに、個人のキャリアにおいても、早いうちに決断する癖をつけておかないと、40代、50代でより大きな決断を迫られたときにできなくなってしまう。決断を先送りするリスクの最大の問題点は、「 自分がリスクで決断できない人間になること 」だと警鐘を鳴らします。

自尊心より大切なもの

「メンバーに失望されたくない」という気持ちが、決断を阻んでいる根本原因ではないかと坂井さんは指摘します。リーダーの役割は事業を伸ばすことであり、短期的な自己評価や自尊心といった自己保身よりも、大切なものを優先すべきです。

その“大切なもの”とは、待ってくれている顧客の喜び、そして事業を作ってくれた人への感謝や恩義です。これらを考えると、短期的に嫌われたとしても、事業のために決断すべきだという行動につながると坂井さんは言います。

自尊心よりも大切なものを持つことこそが、リーダーの決断力を生む のだと坂井さんは結論付けました。

まとめ：決断の筋トレをしよう

✓リーダーの役割は、データが不完全でも決断することだと再認識する

✓決断しなかった場合のリスクを考え、決断の先送りを断ち切る

✓自己評価よりも大切なもの（顧客、事業への恩義）を優先し、覚悟を持って決断する

坂井さんは最後にこう警鐘を鳴らします。決断の先送りは将来、組織のボトルネックになり、 過去自分がなりたくなかった「決断しない人」にだんだんとなってしまう 。いま、決断の筋肉をつけておかないと、だんだん重いものを持ち上げなきゃいけないときに持てなくなるので、自尊心よりも大切なものを見つけてほしいですね。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部(現エアトリ)に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M&Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ(Delight Ventures)から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。