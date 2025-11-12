【大陸某国製のノーブランド。勝手にチブソンと命名。】（神奈川県 うに 40代）

お世話になります。1892の記事で掲載していただきました、大陸某国から送られてきたチャ◯ニーズ製の◯ブソン。略してチブソンと勝手に命名したEXです。

無事にMODと調整が完了し、手元に戻ってきたので報告させていただきます。

まず、ペグをゴトーのロックペグに換装。心臓部を本物のEMG(JHシグネイチャー)に。バッテリーボックスも増設しました。配線が美しいです。本体加工と調整はプロに任せました。

相談でショップに持ち込んだところ、発覚したのが、弦高高の影に潜んでいたネックの超逆反りでした。海コンで送られてきたから大量の湿気を吸ってたのでしょうね。トラスロッドを回しても(入ってた事にビックリ笑)効かない程の逆反りに。1ヶ月に及ぶホットアイロンでの調整を余儀なくされたようです。

丁寧に調整してもらったおかけで、改めて”まともに弾ける状態”になって私の手元に来てもらえました！

弾き心地は当たり前の事、音もパワーを得て、これ以上ないのではないかと思うほど素晴らしい楽器になりました。本体価格とパーツ代とMODと調整で、新品のエピフォンEXが買えるくらいの金額にはなってしまいましたが、それでも私だけの、世界にたった一つの楽器になったって事が、最高に嬉しくて満足しています。(ちなみに加工と調整は小田原鴨宮のミーヤギターさんにて、とても丁寧にしていただきました。お世話になりました！)

とりあえず高速ダウンピッキングでガリガリ弾けるように体力と実力をつけるよう頑張っていきたいと思います。

って事で報告させていただきました。ありがとうございました。

◆ ◆ ◆

おおー、やっと楽器として転生できたんですね。良かった。あと手を入れるべきは笑えないロゴだけですね。頭のGをCにしてほしい（笑）。それにしても、現状把握と問題の洗い出し、目指したい方向性、そして何より財力が揃っているからこその転生物語ですけれど、誰しも全条件が揃うわけではないことを考えると、このような生を受けてしまった有象無象のギターたちがほんとに可哀想。右も左もわからないギタリストの卵たちが、知らずに手にしてしまった時にも悲劇も生むよね。可能性の芽を潰すことにもなりかねない。この記事がいろんな抑止力と試金石になることを心から望みます。（BARKS 烏丸哲也）

◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ