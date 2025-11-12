HAGANE、初の書き下ろしゲームタイアップ曲「Amour Chain」本日配信リリース
HAGANEが、初のゲームタイアップとなるNintendo Switch「CRAZY CHA!N-エルピスの鎖-」のテーマソング「Amour Chain」を本日配信リリースした。
この曲は、ゲームの世界観をイメージしてSakuraが楽曲を書き下ろしたもので、Sakuraは、「タイトルはフランス語で「愛の鎖」です。物語の主人公17代目ジャンヌ・ダルクに沿うよう力強く頼もしい破天荒な女性をイメージして制作しました！ こちらはHAGANEが得意な激しいサウンドになっております！ 歌詞は物語と主人公の人物像を連想できるキーワードを散りばめていまして、ゲームでこの曲のパンチが効いてくる時が楽しみです」と語っている。
なお、ツアーファイナルとなる12月25日に開催する東京・Zepp Shinjuku公演も残りわずかとなっているようなので、是非早めにチケットを手に入れてほしい。
◾️「Amour Chain」
2025年11月12日（水）リリース
配信：https://nex-tone.link/A00204796
Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」のテーマソング
▼Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」
ゲーム公式Xアカウント：https://x.com/CC_otomate
ゲーム公式サイト：https://www.otomate.jp/crazy_chain/
◾️＜HAGANE Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」追加公演＞
2025年 ※終了公演は省略
11月22日（土）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
11月23日（日）金沢 AZ
11月29日（土）広島 LIVE VANQUISH
11月30日（日）大阪 OSAKA MUSE
12月5日（金）福岡 DRUM Be-1
12月12日（金）名古屋 Electric Lady Land
12月19日（金）仙台 darwin
TOUR FINAL
12月25日（木）新宿 Zepp Shinjuku(TOKYO)
◆チケット情報
オールスタンディング 前売 \5,500（税込・D別）
※12/25 Zepp Shinjuku(TOKYO)のみ 前売 \6,600（税込・D別）
▼チケット発売中
イープラス https://eplus.jp/hagane/
ローチケ https://l-tike.com/hagane/
ぴあ https://w.pia.jp/t/hagane/
◎公演に関するお問い合わせ： info-hagane@euclidagency.com
◎チケットに関する総合問い合わせ：サイレンエンタープライズ 03-3447-8822
