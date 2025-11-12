HAGANEが、初のゲームタイアップとなるNintendo Switch「CRAZY CHA!N-エルピスの鎖-」のテーマソング「Amour Chain」を本日配信リリースした。

この曲は、ゲームの世界観をイメージしてSakuraが楽曲を書き下ろしたもので、Sakuraは、「タイトルはフランス語で「愛の鎖」です。物語の主人公17代目ジャンヌ・ダルクに沿うよう力強く頼もしい破天荒な女性をイメージして制作しました！ こちらはHAGANEが得意な激しいサウンドになっております！ 歌詞は物語と主人公の人物像を連想できるキーワードを散りばめていまして、ゲームでこの曲のパンチが効いてくる時が楽しみです」と語っている。

ジャケット写真

なお、ツアーファイナルとなる12月25日に開催する東京・Zepp Shinjuku公演も残りわずかとなっているようなので、是非早めにチケットを手に入れてほしい。

◾️「Amour Chain」

2025年11月12日（水）リリース 配信：https://nex-tone.link/A00204796

Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」のテーマソング ▼Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」

ゲーム公式Xアカウント：https://x.com/CC_otomate

ゲーム公式サイト：https://www.otomate.jp/crazy_chain/