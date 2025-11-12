¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡×°°ÉÙ»Î¤Ï½çÄ´¤Ë2Ï¢¾¡¡¡Á°ÁêËÐ2ÆüÌÜ
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê4ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î12Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·Äï»Ò¤é¤Ë¤è¤ëÁ°ÁêËÐ¤Î2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°°ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬´Ø¡Ê18¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤¢¤Ã¤µ¤ê±¦º¹¤·¡¢º¸¾å¼ê¤ÎÂÎÀª¤òÃÛ¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤Î¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤ÎÂÎÀª¤Ç´ó¤êÀÚ¤ê¡£¹â¹»ÁêËÐ·Ð¸³¼Ô¤Ë²÷¾¡¤·¡¢½çÄ´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÆþÌç¤â¡¢³°¹ñ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤ÎÏÈ¤Î´Ø·¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢4Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½éÅÚÉ¶¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï´û¤Ë´Ø¼è½°¤ò¤·¤Î¤°ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¯¡¢¤·¤³Ì¾¤âÀèÂå»Õ¾¢¡Ê¸½µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ë¤Î¡Ö°°ÉÙ»Î¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â´ÛÆâ¤«¤é¡Ö¤¢¤µ¤Ò¤Õ¤¸¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£°°ÉÙ»Î¤Ï13Æü¤âÁ°ÁêËÐ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÃæÆü¤Ë¿·½ø½ÐÀ¤ÈäÏª¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¢¦Á°ÁêËÐ2ÆüÌÜ
¡üÉð¡¡ÅÄ¡¡¤Ï¤¿¤¤³¤ß¡¡Å·¾º»³¡û
¡û°°ÉÙ»Î¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡¡¡¡¡´Ø¡¡¡ü
¡üÉð¡¡ÅÄ¡¡°ú¤Íî¤È¤·¡¡Âç¶ÓÎ¶¡û