現役時代に広島カープなどで人気を博し、引退後は解説者や指導者として活躍した高橋慶彦さんに、かつての思い出を語ってもらうインタビューの第２回。先輩との関係から、後輩への飛び蹴り事件まで、今回も楽しく語ってもらった（聞き手・上重聡さん）。

上重聡（以下、上重）当時のカープのメンバーは、キャラクターが濃いですよね。

高橋慶彦（以下、高橋）濃いだろう、どう見ても。

上重 山本浩二さん、衣笠祥雄さん、達川光男さん、北別府学さん......。

高橋 大下（剛史）さんもいたし。みんな濃いやろ。すごいわけよ。

上重 どういう関係性だったんですか。慶彦さんは年齢的には下ですよね？

高橋 そう。だから全然相手にしてもらってなかったね。当時はみんながしっかりした選手だったので、「若いのが元気よくやってるな」っていう感じで、（自分は）自由に遊ばせてもらってた。どうぞ、どうぞって。なにしろ、仲間意識がないから。

上重 え、そうなんですか。

高橋 まったくない。仲がいい感じはない。

上重 カープというと、すごく結束力が強いイメージですが。

高橋 ゴルフクラブって、キャディバッグに入ってるからまとまっているだけやん。

上重 なるほど、球場に来たらまとまるけど......。

高橋 そこではまとまるけど、あとは全部各々って感じ。俺の仕事は俺がやるから、次の人も自分の仕事をしてね、という感じ。球場からホテルに帰っても誰もいない。

上重 一緒に飲みに行ったりとかもない。

高橋 みんなバラバラでね。門限もなかったし。

上重 その代わり、グランドに集まったら、よし、やるぞと。

高橋 そう。やることはやりますよって感じ。

上重 ある意味、それが理想ですよね。今（のプロ野球）はもう、常に仲がいいという感じですかね。

高橋 でもゴルフでも、仲がよくて手をつないだとしても、いいドライバーショットが打てるってこともないやろ？ 気持ち悪いし（笑）。だから、そういう感覚はなかったね。今は、バント（が成功）したらハイタッチをするやん。でもそんなの当たり前やろって感じ。

上重 当たり前のことをやって、次どうぞ、と。

高橋 だって、同じポジションの選手が打席に立つと、ベンチで「打つなよ〜、打つなよ〜、よし、打たんかった」って感じだった（笑）。

上重 同じチームなら、打った方が点数が入っていいじゃないですか。

高橋 いやいやいやいや、自分のポジションやから。もう、ぶっちゃけ、「頑張れ」じゃない。みんな自分のポジションを取らなきゃいけないから、足の引っ張り合い。それがプロ野球だよ、本当は。俺たちの時代はね。自分が生き残るためには、そうしないといけない。今はもう、みんなでわあって楽しんでいるから、いいな、こういうところで野球をやりたかったなと思うけど、俺たちの時代は違ったよね。俺、ホームランを打ってベンチで喜んでいたの。そうしたら、横にいた同じショートの先輩が、「お前だけだよ、うれしいのは」と。そういう世界よ。

上重 なるほど。

【北別府学さんとは「すごく仲が悪かった」】

高橋 本当に強いチームなら、そうなっていくんじゃないかと思う。（当時の）カープが強かったのはなぜかって言うと、ドライバーがヘタれそうになってきたら、次のドライバーを準備できていた。だからあの頃、新人王が多かったんじゃないかな。

上重 どんどんいい選手が出てくる。

高橋 小早川（毅彦）もそうだし。俺は２軍の時から１番で育てられてるんで、盗塁しなかったら怒られてた。

上重 これも慶彦さんに聞いたことがあるんですけど、北別府さんとはあまり仲が良くなかったそうですね。

高橋 （即座に）"あまり"じゃない。

上重 慶彦さん、あえて丸く言ったんですよ（笑）。

高橋 すごく、すごく悪い（笑）。

上重 でも同じポジションだとライバルになりますけど、ショートとピッチャーでしたよね。しかもレギュラー同士、おふたりとも主力じゃないですか。

高橋 両雄並び立たず、と言うやろ。

上重 なんかかっこいい言葉で言ってますけど、ただ仲が悪かっただけですよね。

高橋 ペー（北別府）もめっちゃ気が強いからね。

上重 慶彦さんも気が強い。でもお互いのことは認めていた？

高橋 それはある。試合に入ったら、好き嫌いは全然関係ない。でもペーが牽制する時、パッと足を外すと、「投げろよ」と思ってた（笑）。

上重 いや、ピッチャーの間とかもあるじゃないですか。確かに北別府さんは、ゆったりでしたけど。

高橋 そう。牽制も、外すだけだったら投げろよって。でも今思えば、ペーは亡くなってしまったから、ゆっくり酒を飲んで、いろんな話をしたかったなと。（自分の）YouTube（『よしひこチャンネル』）にも出てくれると言っていたし。

上重 おっしゃってましたよね。

高橋 あまりにも似すぎていたから、合わなかったんやろうなと思う。

上重 逆に仲がよかった人や一緒に食事などに行っていた人はいますか?

高橋 あまりいなかったけど、かわいがってもらっていたのは、江夏豊さんと衣笠さん。このふたりも単体（で行動する人たち）やから。

上重 あのおふたりに呼ばれるんですか？ めちゃめちゃ緊張しますよね。

高橋 まったくしなかったよ。緊張するのは江夏さんの後ろを守っていた時だけ。「お前、エラーするなよ」って言われるから。でも普段はそんなことないのよ。

上重 そうなんですか？ オンとオフが切り替えられていた？

【「ボールが怖いなら、辞めてしまえ」】

高橋 江夏さんも衣笠さんも、単体でそれぞれに仲がいいから。あと、俺は衣笠さんに救われたことがあって。広島市民球場で（ヤクルトの）松岡（弘）さんから150キロのボールを、ここ（側頭部）にまともに喰らったんよ。それでバーンと倒れたら、衣笠さんと（山本）浩二さんと（監督の）古葉竹識さんがやってきて、古葉さんがひと言目に、「行くんか、行かないんか、どっちや？」と。

上重 いきなりですか。「大丈夫か？」とかないんですね。

高橋 そう。だから「い、行きます」と言ったよ。

上重 言うしかないですよね。

高橋 でも（山本）浩二さんと衣笠さんが「もう行くな」って言ってくれて、俺、救急車に乗ったんだよ。なんともなかったけどね。それから何回か試合に出た時、（ボールが）怖かった。それで横浜の遠征先のホテルで、衣笠さんに部屋に呼ばれて。「お前よ、ボールが怖いならやめてしまえ」と怒られたのよ。好きな人って怖いよね。嫌いな人って、別にどうでもいいから、叱られても「あ、わかりました」って流せるでしょ。

上重 そうですね。

高橋 でも、大好きな人に怒られたら、めっちゃ怖い。そこは人間心理。（それから）ボールが怖くなくなったんよ。

上重 好きな衣笠さんが言ってくれたから。

高橋 そっちのほうが怖いから、ボールより。「衣さんが怖い、衣さんが怖い、あ、ボールはもう大丈夫！」そんな感じ（笑）。

上重 特に衣笠さんといえば、鉄人ですから、まさに一番ボールを怖がらない方という。

高橋 そのおかげで、乗り越えられたところはあるよね。だから人って面白いなと。怖いという感情は、好きだから感じるんだなと。

上重 確かにそれはあるかもしれないですね。

高橋 だって嫌いな人に言われたって、「すみません」で済むでしょ。

【「肩がおかしい」と言ったら「笑えや」と返された】

上重 逆に今だから謝りたい人はいますか。

高橋 たくさんおるね！（一同爆笑）でも俺、YouTube（の番組）でずっと謝ってきてるから。お詫びシリーズがあるからね。小早川にも「ごめんなさい」「すみませんでした」って。

上重 慶彦さんも、当時のカープの伝統を受け継いで、後輩には厳しく接していましたか？

高橋 俺は野球が大好きだから、野球には厳しかったね。ただ、正田（耕三）には飛び蹴りしてる（笑）。神宮外苑で。

上重 （正田さんとは）二遊間のコンビじゃないですか。なんで飛び蹴りするんですか。

高橋 正田が「肩痛い、肩痛い」って、あまりにも言うからさ。当時、衣笠さんも山本浩二さんも怪我をしていてたんだけど、「痛い」とは誰も言わなかった。だから、正田に注意したのよ。でもまだ言うから、２回目の注意をした。そしたら試合前にふたりで並んで走る時に、正田が逃げた。無視したわけよ。だからバーって走っていって、ドーンと飛び蹴りして、「貴様、無視すんな！」と。

上重 いやいや、「肩痛い」って言ってるじゃないですか。

高橋 今はめっちゃ仲いいよ。でも、プロ野球にはそういうこともあるよな。あと「休みたい」と言ったら、「いつまで休むの？ ずっと休む？」と返される。そんな世界よ。

上重 以前におっしゃってましたね。

高橋 あと、藤井弘さんというバッテリーコーチに「ちょっと肩がおかしいんですよ」と言ったら、「笑えや」と。なんで？ その「おかしい」じゃないんですよ、と。「足、張ってるんですよ」と言ったら、「剥がせや」と（笑）。「貼ってる」わけじゃないのに。

上重 面白いですね（笑）。

高橋 ほんまそうよ。でもそれにも慣れてしまうよね。

上重 休んだら終わりだぞ、と。今回はあらためて、昭和野球の恐ろしさがわかりました。

高橋 まあ、使えない話がたくさんあったと思いますけど（笑）。