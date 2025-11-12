アンミカ、ギフトは“潤滑油”「笑顔の観覧車をぐるぐると回して」 選び方の極意「S・P・I・C・E」を伝授
モデル・タレントのアンミカと7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が12日、都内で行われた『BARNEYS NEW YORK HOLIDAY GIFT 2025』に出席。アンミカが、増子にギフト選びの極意を伝授した。
【写真】増子敦貴も真剣な表情で聞き入る⋯ギフトの選び方を伝授するアンミカ
アンミカは「ギフトって『S・P・I・C・E』という言葉で覚えてほしい」とレクチャー。「Sがセンス、PはPパーソナル（あなただけのもの）、Iがアイコン（時空を超えて愛される普遍的な価値）、Cはクラフトマンシップ（職人さんの手わざ）、Eがエクスペリエンス（心に残るプレゼントをいただいた経験）。S・P・I・C・Eを大切に選んでいただけたらと思います」と伝え、ギフトを送る相手を「パートナー」「ビジネスの先輩やお世話になった方」「両親」「友人」「自分」という5つに分けて、アンミカ流のプレゼントを提案した。
最後に、アンミカは「ユーモアとギフトは人生の潤滑油」とし、「プレゼントは現在という意味もありますが、良いものを選んで現在から未来へ相手との人生をポジティブに紡いでいくためにお渡ししていくもの。それがプレゼント」と定義。「好きな人はもちろん、ちょっとこの人どうやってという人へもプレゼントをして、笑顔の観覧車をぐるぐると回してください」と呼びかけた。
バーニーズニューヨーク銀座本店は、9月19日に大規模リニューアルを実施。新設されたギフトエリアをはじめ、館内では「ギフトコンシェルジュ」が常駐し、大切な人への贈り物を選ぶ特別な時間をサポートしている。
