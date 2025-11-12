中国で、二つの同性愛者向け出会い系アプリがストアから姿を消し、ネット上のコンテンツに対する取り締まりの強化に懸念が出ている/Alamy

香港/北京（CNN）中国で人気の同性愛者向け出会い系アプリの「Blued」と「Finka」の二つが、国内のアプリストアから姿を消した。LGBTQ＋（性的少数者）団体やオンラインコンテンツへの締め付けが一段と強まっているとの懸念が広がっている。

両アプリは11日時点で、アップルがアプリを配信する「アップストア」で利用できず、アンドロイド端末向けの国内プラットフォームからも削除されている。グーグルの「プレイストア」は、中国の検閲システム「グレート・ファイアウォール」によって同国内で遮断されている。

中国は世界でも屈指の厳格なネット検閲と監視体制を敷いており、共産党指導部やそのイデオロギーへの批判、政治的な反対意見を封じ込めている。検閲の対象には、ポップカルチャーにおける男性の女性的な表現なども含まれる。

LGBTQ＋の人々に対する締め付けは、習近平（シーチンピン）国家主席の就任以降、約10年間で強まってきた。当局は西洋の価値観の不当な影響とみなすものに対する統制を強化しており、プライドパレードの中止をはじめ、同性愛をテーマにした映画やテレビ番組の禁止、LGBTQ＋関連のSNSアカウントの閉鎖を行っている。

中国では規制当局が説明なしにコンテンツを削除することが常態化しており、アプリストアからのアプリ削除について公式発表がない。情報筋はCNNに対し、今回の削除について、コンプライアンス（法令順守）に関連しているようだと語った。

アップルは、中国のインターネット監督機関の要請に基づきアプリを削除したと明らかにした。米テクノロジー系サイト「Wired」が伝えた。

Bluedの国際版「HeeSay」は中国国外のアプリストアで引き続き検索が可能。Finkaは中国国内のみで運営されている。

両アプリは人気が高く、国営の中国国際テレビ（CGTN）によると、Bluedは2020年時点で全世界に約5400万人の登録者を持ち、Finkaも270万人が利用していた。

締め付け強まるネット空間

中国では同性愛は1997年に非犯罪化されたが、同性婚はまだ認められていない。

中国が同性愛者向け出会い系アプリを規制したのは今回が初めてではない。国際市場向けアプリ「Grindr」は2022年、新しい個人情報保護法への対応が困難だとしてストアから削除された。

当局への批判を恐れて「ジャオ」とだけ名乗った30歳の男性ユーザーはCNNに対し、今回削除された二つのアプリによって、同性愛者が集まる場がほとんどない地方で友人たちが出会うことができたと語った。「そもそも、ゲイコミュニティーのためのオフラインの空間があまりなかったと感じている。今、オンライン空間も制限されているので、コミュニティーの空間はますます狭まっているように感じる」