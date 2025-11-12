球団専属カメラマンが公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手と妻・真美子さんを捉えた貴重ショットに反響が広がっている。同僚のフレディ・フリーマン内野手の夫妻とともに写った微笑ましい夫妻の姿が、日本ファンの視線を奪った。

3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇を祝うパレード中の一幕。同じ2階建てのバスに乗っていたフリーマンと妻チェルシーさんの隣には、大谷と真美子さんの姿もあった。4人で記念写真におさまり、笑顔で楽しそうだった。

球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が10日（同11日）にインスタグラムに公開。大谷＆真美子さんの2ショットに釘付けになった日本ファンからは、ネット上で反響が続々と寄せられていた。

「真美子さんのさりげなく添える手が優しい」

「本当にお二人は雰囲気がよく似ていますね」

「めっちゃ幸せそう！」

「大谷くんがくっつき過ぎて真美子さん傾いてる」

「真美子さんのことが大好きで仕方がないのだろうなっていう写真で微笑ましいです」

「大谷と並んでも全然小さく見えない真美子さんって凄い」

「この写真めちゃくちゃいい写真！」

スーフー氏の投稿では他にも佐々木朗希やベッツ、マンシーらが嬉しそうにしている様子をスライドショー形式で公開。秘蔵写真の数々が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）