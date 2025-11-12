Snow Man岩本照、ハプニングに咄嗟の対応「ボディガードの役やってるので」紳士的な対応に会場から感嘆の声
【モデルプレス＝2025/11/12】Snow Manの岩本照が11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座店にて開催された「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に出席。ハプニングに咄嗟の対応を見せた。
【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい
同イベントが開始すると、店内のパーテーションが倒れてくるハプニングが。岩本は咄嗟に駆け寄り、倒れるパーテーションを制止。近くにいた記者に「大丈夫ですか？」と声をかける紳士的な一面を見せた。会場から「おぉ〜」と感嘆の声が上がると、「ボディガードの役やってるので（笑）」と自身がボディガード役を演じているテレビ朝日系ドラマ「恋する警護24時 season2」（毎週金曜23時15分〜）になぞらえ、笑いを誘っていた。
また、2025年の活動について「『ありがとう』『おめでとう』をすごい沢山言ったり、言ってもらったりした1年だったなっていう印象です」と振り返り「個人でもグループでもそうやって言い合える、それが日本（の活動）だけじゃなく言い合える1年になったんじゃないかなっていう気がしています」と答え、感謝をにじませていた。
ドルチェ＆ガッバーナジャパン株式会社は、2025年のホリデーコレクションを発売し、ホリデーシーズンをスタートさせた。新たに発売となる「ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025」は、1960年代のエッセンスと現代のスタイルが融合した、構築的なラインが特徴。シルバーのブロケードやクリスタルが洋服やアクセサリーに輝きを加え、繊細な煌めきがホリデーシーズンのひとときを華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岩本照、ハプニングに紳士的な対応
◆ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025
