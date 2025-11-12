ガバッと着るだけ！【niko and ...】40・50代がキマる♡「モノトーンワンピ」

忙しい朝にもガバッと1枚着るだけでコーデが作れるワンピースは、大人世代の強い味方になってくれそう！ ただ、かわいすぎるワンピはちょっと苦手……という人にもおすすめなのが、モノトーンカラー。【niko and ...（ニコアンド）】には、トレンド感は押さえつつ40・50代の大人も着やすそうな「モノトーンワンピ」がラインナップ中。今回は、おすすめのワンピを40代ママスタッフゆかさんのお手本スタイリングとともに紹介します。

だぼっと感 × モノトーンが大人かわいいワンピース

【niko and ...】「[MODE NORM CORE] ラガーマキシニットワンピース」\7,000（税込）

今年はスポーツMIXが一大トレンドとして注目されていますが、大人世代はいかにもなスポーツウエアは取り入れるのが難しいことも。そこでおすすめなのが、スポーツ要素をほどよく取り入れたワンピ。こちらはラガーシャツ風デザインのマキシ丈で、縦長のラインがモードで上品な雰囲気に。3色展開のうち黒とグレーのモノトーンなら、カジュアル感が抑えられてクールに着こなせそう。

モコモコのボリューム小物もすっきりまとまる

今年人気の秋冬らしいファー風の小物を合わせても、すっきりとまとまるのがモノトーンワンピのいいところ。頭と足元のボリューム感を、縦長ラインとダークカラーが引き締めてくれています。ワンピがほどよくゆったりしたシルエットなので、モコモコ小物と合わせてもちょうどいいバランス感に仕上がっています。

モノトーンコーデが1枚で作れるレイヤード風ワンピ

【niko and ...】「[MODE NORM CORE] フーディドッキングワンピース」\7,500（税込）

モノトーンコーデは簡単なようで、実はバランス感が難しいことも。全身真っ黒だと重くて暗く、どこか物足りない印象になってしまいがち。そんなお悩みを解決してくれそうなのが、こちらのワンピ。フーディとロングスカートを合わせたようなデザインで、1枚でおしゃれなレイヤードコーデが完成する優れものです。

濃淡の組み合わせでモノトーンに奥行きを

モノトーンのワンピは合わせる色を選ばないところが魅力ですが、よりスタイリッシュに仕上げるならワントーンでまとめるのもおすすめ。洗いのかかったグレーデニムのジャケットを羽織ったことで、ワンピとのグラデーションによって奥行きが生まれています。明るいブルーのニット帽とブラウンのブーツで、軽やかさもプラス。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N