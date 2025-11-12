ロシア軍がウクライナ東部の要衝であるポクロウシクとクピャンスクに進撃する様子を撮影した動画が公開された。

ロイター通信によると、ロシアの戦争ブロガーたちは11日（現地時間）、テレグラムなどを通じて、ロシア軍が霧に包まれた道路に沿ってポクロウシクへと疾走する場面を収めた動画を公開した。

この動画には、兵士たちがオートバイなどに乗り、扉や窓のない車両の残骸が散乱する道路を走る様子が映っていた。一部の兵士は破損した車両の屋根に座っており、道路脇にはドローンも見えた。

この動画について、一部のテレグラムユーザーは、ポストアポカリプス・アクション映画『マッドマックス』（1979年）のワンシーンを思い起こさせると反応した。

ロイターは、動画の中の道路の構造、標識、通信塔、樹木などから、撮影場所がポクロウシクであることを確認した。ただし、撮影日については確認できなかった。

ウクライナ東部の要衝であるドネツクへの玄関口とされるポクロウシクの戦況について、ロシアとウクライナの発表は食い違っている。

ロシア軍はポクロウシクで256棟の建物を占領し、数日間都市を包囲したと主張している。しかし、ウクライナはロシアの主張を否定し、10日にも近隣地域ミルノフフラードへの物資供給が可能であると発表した。