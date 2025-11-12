採用活動をLINEで完結！アイシス 採用管理ツール「らくるーと」タイアップ動画

株式会社アイシスが提供する採用管理ツール「らくるーと」

「らくるーと」のタイアップ動画が、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」にて放映開始されました。

2025年11月10日(月)から11月16日(日)までの7日間、都内11,500台のタクシー車両内モニターを通じて放映されます！

アイシス 採用管理ツール「らくるーと」タイアップ動画

放映期間：2025年11月10日(月)〜11月16日(日)

放映媒体：移動時間の情報番組「HEADLIGHT」

放映場所：都内11,500台のタクシー車両内モニター (東京特別区・武三交通圏)

近年、求職者とのやり取り手段としてLINEの利用が一般化し、企業の採用活動にも“スピード”と“反応率”を重視したコミュニケーションが求められています。

「らくるーと」は、応募から面接、内定連絡までをLINE上で完結できる採用管理ツールとして、導入企業の歩留まり改善や採用効率向上を支援しています。

今回のタクシー車内でのタイアップ動画放映を通じて、“LINE採用”という新しい採用スタイルをより多くの企業に知ってもらい、採用課題の解決をサポートします☆

移動時間の情報番組「HEADLIGHT」について

「HEADLIGHT」は「一歩先ゆく、インスピレーションを。」をコンセプトに、ビジネスパーソンのオンとオフに新たなヒントを届ける、移動時間の情報番組です。

MCに山下健二郎さん・森香澄さんを迎え、週替わりで企業ニュースからトレンド情報まで、移動中に知っておくとためになる情報を幅広くお届けします。

採用管理ツール「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。

応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。

採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしています。

今後はタクシー車内のタイアップ動画をはじめ、各種メディア露出やコラボレーション企画などを通じて、「らくるーと」のブランド認知向上および採用DXの推進をさらに強化していくとのことです。

都内タクシーで放映が開始された、採用管理ツール「らくるーと」のタイアップ動画の紹介でした。

