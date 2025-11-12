冬の初めは朝食ビュッフェでパワーチャージ！人気の焼きたてパン食べ放題やホテルのオムレツも1,000円台〜
◆冬の初めは朝食ビュッフェでパワーチャージ！人気の焼きたてパン食べ放題やホテルのオムレツも1,000円台〜
画像：TWELVEONTHEPARKBAR＆GRILL／sequenceMIYASHITAPARK
寒さが増す冬の初めの朝は、おいしいビュッフェで1日のエネルギーチャージをしてみない？ 焼きたてパンやできたてオムレツ、体にやさしい和食メニューなど、朝の幸せが詰まったホテルビュッフェを編集部が厳選。
渋谷・品川・池袋などで楽しめる、贅沢モーニング＆ブランチをチェックして。
渋谷東急REIホテル（渋谷）／スライダーバーガーやできたてオムレツも楽しめる和洋ビュッフェ
アクセス至便な渋谷駅より徒歩2分、「渋谷東急REIホテル」地下1階のレストラン「HUSH HUSH」は、心地よい朝を迎えるための理想的な場所。こちらでは、和洋を取り揃えた豊富な朝食ビュッフェをたのしむことができる。
選び抜かれた洋食や和食のメニューは、なんと20種類以上。ビーフ100％の手作りスライダーバーガーやライブオムレツなどの贅沢な1皿を楽しむことができるほか、フレッシュなサラダや季節のフルーツもあるのでヘルシー志向の方にもおすすめ。焼き魚や肉じゃが、筑前煮など、ほっと心温まる味わいの日替わりの和食もお楽しみに。
お友達とのおしゃべりや、大切な方との朝のデートにぴったりなこのプラン。温かな雰囲気の中で、心ゆくまで贅沢な朝食のひとときを堪能してみて。
【朝食ブッフェ】ホテルレストランの和洋ブッフェ
店舗名：HUSH HUSH／渋谷東急REIホテル
最寄り駅：渋谷駅
住所：東京都渋谷区渋谷1-24-10 渋谷東急REIホテル B1F
提供期間：通年
予約可能人数：1人〜4人
料金：2,500円
sequence MIYASHITA PARK（渋谷）／豊富なラインナップからお好みのメイン料理を選んで優雅な朝食を
渋谷駅ほど近く「sequence MIYASHITA PARK」の5階に位置する「TWELVE On The Park」から、からだ想いの朝メニューが楽しめるブレックファストプランが大幅にリニューアルして登場。
まずは、乾杯スパークリングワイン、もしくはカフェラテでお食事をスタート。選べる卵料理や、焼きたてのふわふわリコッタパンケーキ、野菜のみで仕上げるラタトゥイユのオーブン焼きなど、彩り豊かなメニューからお好みの1品を選んで。また、GOOD CHEESE LABORATRY のフレッシュチーズや焼きたてパンも食べられる豪華なサラダバーと、ドリンクバーがセットになっているのもうれしいポイント。
世界の食文化にインスピレーションを受けた料理を堪能する、すがすがしいモーニングを過ごしてみては。
【BREAKFAST】お好みのメニューをセレクト+サラダバー+スパークリングワインorカフェラテ＆ドリンクバー
店舗名：TWELVE ON THE PARK BAR ＆ GRILL／sequence MIYASHITA PARK
最寄り駅：渋谷駅
住所：東京都渋谷区神宮前6丁目20-10 MIYASHITA PARK North sequence MIYASHITA PARK 5F
提供期間：2025/8/4（月）〜
予約可能人数：1人〜4人
料金：3,300円
品川プリンスホテル（品川）／健康を意識した体に優しい料理を、大人の美食空間で堪能
シアターや水族館を併設するエンターテインメントホテル「品川プリンスホテル」の「リュクス ダイニング ハプナ」が贈る、おいしさと健康志向を兼ね備えた朝食ビュッフェはいかが。
洋食メニューには、風味豊かな「チキンの香草焼き」をはじめ、バリエーション豊かな卵料理にフレンチトースト、焼きたてパンも用意。和食メニューには、十五穀米、焼き魚や肉じゃがのほか、玉子焼きや佃煮など優しい味わいのお惣菜各種がラインナップ。フルーツやサラダ、ヨーグルトといったヘルシーメニューも充実しているのもうれしい。
お日にち限定で1名から気軽にリザーブできるから、おひとりさまはもちろん、親子での食事やママ友会などにもおすすめ。
【朝食ビュッフェ】+10時まで滞在可能（お日にち限定・12％オフ）
店舗名：リュクス ダイニング ハプナ／品川プリンスホテル
最寄り駅：品川駅
住所：東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテルメインタワー 1F
提供期間：〜2026/1/31（土）
予約可能人数：1人〜8人
料金：大人 4,068円、子供（4歳〜小学生） 3,277円
※0〜2歳は無料
SALVATORE CUOMO＆BAR 池袋（池袋）／ホテル宿泊者以外も利用できる、彩り豊かな朝食ビュッフェ
池袋駅東口より徒歩3分の場所にある「SALVATORE CUOMO＆BAR池袋」では、ホテルに宿泊していなくても楽しめるモーニングビュッフェがスタート。
朝食は和洋折衷のビュッフェスタイルで提供。朝粥でゆっくり身体を起こしたら、和のお惣菜、ソーセージなどのホットミール、ヘルシーなサラダ、ベーカリー、フルーツを好きなだけ召し上がれ。ドリンクは、デトックスウォーターやオリジナルスムージーに加え、コーヒー、紅茶、ソフトドリンクからお好きなものを選んで。
木の温もりに満ちたモダンな空間で、家族や友人とお出かけの前などに利用して1日の始まりを彩ってみては。
【身体よろこぶモーニングブッフェ】朝粥から洋食まで（90分制）
店舗名：SALVATORE CUOMO＆BAR 池袋
最寄り駅：池袋駅
住所：東京都豊島区東池袋1-39-4 2F
提供期間：2025/4/2（水）〜
予約可能人数：1人〜20人
料金：1,980円
プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京（勝どき）／豊富な自家製パンを好きなだけ！ブランチ気分でゆったり
昨年オープンしたプレミアホテル「CABIN PRESIDENT 東京」内にあるレストラン「BaySide KITCHEN」から、午前11時30分から滞在時間無制限で楽しめるビュッフェをお届け！
毎朝、自慢のオープンサンドをはじめ、焼きたての香ばしいパンをバラエティ豊かに用意。さらに、サラダやスープ、温菜など、パンのおいしさがさらに引き立つ、シェフこだわりの料理の数々に朝の気分が高まること間違いなし。また、滞在時間無制限なのでゆっくりと食事を楽しめるのも魅力ポイント。
エレガントで開放的な空間は、ゆったり過ごす女子会はもちろん、お子様連れでのファミリー利用にもぴったり。
【ランチビュッフェ】種類豊富な自家製パン、サラダやスープなど+滞在時間無制限
店舗名：Bayside KITCHEN／プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京
最寄り駅：勝どき駅
住所：東京都中央区晴海3丁目2番7号 2F
提供期間：2025/4/1（火）〜
予約可能人数：1人〜10人
料金：大人 3,520円、小学生（6〜12歳） 1,760円
※小学生未満（0〜5歳）は無料
画像：TWELVEONTHEPARKBAR＆GRILL／sequenceMIYASHITAPARK
寒さが増す冬の初めの朝は、おいしいビュッフェで1日のエネルギーチャージをしてみない？ 焼きたてパンやできたてオムレツ、体にやさしい和食メニューなど、朝の幸せが詰まったホテルビュッフェを編集部が厳選。
渋谷東急REIホテル（渋谷）／スライダーバーガーやできたてオムレツも楽しめる和洋ビュッフェ
アクセス至便な渋谷駅より徒歩2分、「渋谷東急REIホテル」地下1階のレストラン「HUSH HUSH」は、心地よい朝を迎えるための理想的な場所。こちらでは、和洋を取り揃えた豊富な朝食ビュッフェをたのしむことができる。
選び抜かれた洋食や和食のメニューは、なんと20種類以上。ビーフ100％の手作りスライダーバーガーやライブオムレツなどの贅沢な1皿を楽しむことができるほか、フレッシュなサラダや季節のフルーツもあるのでヘルシー志向の方にもおすすめ。焼き魚や肉じゃが、筑前煮など、ほっと心温まる味わいの日替わりの和食もお楽しみに。
お友達とのおしゃべりや、大切な方との朝のデートにぴったりなこのプラン。温かな雰囲気の中で、心ゆくまで贅沢な朝食のひとときを堪能してみて。
【朝食ブッフェ】ホテルレストランの和洋ブッフェ
店舗名：HUSH HUSH／渋谷東急REIホテル
最寄り駅：渋谷駅
住所：東京都渋谷区渋谷1-24-10 渋谷東急REIホテル B1F
提供期間：通年
予約可能人数：1人〜4人
料金：2,500円
sequence MIYASHITA PARK（渋谷）／豊富なラインナップからお好みのメイン料理を選んで優雅な朝食を
渋谷駅ほど近く「sequence MIYASHITA PARK」の5階に位置する「TWELVE On The Park」から、からだ想いの朝メニューが楽しめるブレックファストプランが大幅にリニューアルして登場。
まずは、乾杯スパークリングワイン、もしくはカフェラテでお食事をスタート。選べる卵料理や、焼きたてのふわふわリコッタパンケーキ、野菜のみで仕上げるラタトゥイユのオーブン焼きなど、彩り豊かなメニューからお好みの1品を選んで。また、GOOD CHEESE LABORATRY のフレッシュチーズや焼きたてパンも食べられる豪華なサラダバーと、ドリンクバーがセットになっているのもうれしいポイント。
世界の食文化にインスピレーションを受けた料理を堪能する、すがすがしいモーニングを過ごしてみては。
【BREAKFAST】お好みのメニューをセレクト+サラダバー+スパークリングワインorカフェラテ＆ドリンクバー
店舗名：TWELVE ON THE PARK BAR ＆ GRILL／sequence MIYASHITA PARK
最寄り駅：渋谷駅
住所：東京都渋谷区神宮前6丁目20-10 MIYASHITA PARK North sequence MIYASHITA PARK 5F
提供期間：2025/8/4（月）〜
予約可能人数：1人〜4人
料金：3,300円
品川プリンスホテル（品川）／健康を意識した体に優しい料理を、大人の美食空間で堪能
シアターや水族館を併設するエンターテインメントホテル「品川プリンスホテル」の「リュクス ダイニング ハプナ」が贈る、おいしさと健康志向を兼ね備えた朝食ビュッフェはいかが。
洋食メニューには、風味豊かな「チキンの香草焼き」をはじめ、バリエーション豊かな卵料理にフレンチトースト、焼きたてパンも用意。和食メニューには、十五穀米、焼き魚や肉じゃがのほか、玉子焼きや佃煮など優しい味わいのお惣菜各種がラインナップ。フルーツやサラダ、ヨーグルトといったヘルシーメニューも充実しているのもうれしい。
お日にち限定で1名から気軽にリザーブできるから、おひとりさまはもちろん、親子での食事やママ友会などにもおすすめ。
【朝食ビュッフェ】+10時まで滞在可能（お日にち限定・12％オフ）
店舗名：リュクス ダイニング ハプナ／品川プリンスホテル
最寄り駅：品川駅
住所：東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテルメインタワー 1F
提供期間：〜2026/1/31（土）
予約可能人数：1人〜8人
料金：大人 4,068円、子供（4歳〜小学生） 3,277円
※0〜2歳は無料
SALVATORE CUOMO＆BAR 池袋（池袋）／ホテル宿泊者以外も利用できる、彩り豊かな朝食ビュッフェ
池袋駅東口より徒歩3分の場所にある「SALVATORE CUOMO＆BAR池袋」では、ホテルに宿泊していなくても楽しめるモーニングビュッフェがスタート。
朝食は和洋折衷のビュッフェスタイルで提供。朝粥でゆっくり身体を起こしたら、和のお惣菜、ソーセージなどのホットミール、ヘルシーなサラダ、ベーカリー、フルーツを好きなだけ召し上がれ。ドリンクは、デトックスウォーターやオリジナルスムージーに加え、コーヒー、紅茶、ソフトドリンクからお好きなものを選んで。
木の温もりに満ちたモダンな空間で、家族や友人とお出かけの前などに利用して1日の始まりを彩ってみては。
【身体よろこぶモーニングブッフェ】朝粥から洋食まで（90分制）
店舗名：SALVATORE CUOMO＆BAR 池袋
最寄り駅：池袋駅
住所：東京都豊島区東池袋1-39-4 2F
提供期間：2025/4/2（水）〜
予約可能人数：1人〜20人
料金：1,980円
プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京（勝どき）／豊富な自家製パンを好きなだけ！ブランチ気分でゆったり
昨年オープンしたプレミアホテル「CABIN PRESIDENT 東京」内にあるレストラン「BaySide KITCHEN」から、午前11時30分から滞在時間無制限で楽しめるビュッフェをお届け！
毎朝、自慢のオープンサンドをはじめ、焼きたての香ばしいパンをバラエティ豊かに用意。さらに、サラダやスープ、温菜など、パンのおいしさがさらに引き立つ、シェフこだわりの料理の数々に朝の気分が高まること間違いなし。また、滞在時間無制限なのでゆっくりと食事を楽しめるのも魅力ポイント。
エレガントで開放的な空間は、ゆったり過ごす女子会はもちろん、お子様連れでのファミリー利用にもぴったり。
【ランチビュッフェ】種類豊富な自家製パン、サラダやスープなど+滞在時間無制限
店舗名：Bayside KITCHEN／プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-東京
最寄り駅：勝どき駅
住所：東京都中央区晴海3丁目2番7号 2F
提供期間：2025/4/1（火）〜
予約可能人数：1人〜10人
料金：大人 3,520円、小学生（6〜12歳） 1,760円
※小学生未満（0〜5歳）は無料