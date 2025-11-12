グランド ハイアット 東京「ストロベリー＆宇治抹茶 ニューイヤー アフタヌーンティー」。干支をモチーフにした「午もなか」など
◆グランド ハイアット 東京「ストロベリー＆宇治抹茶 ニューイヤー アフタヌーンティー」。干支をモチーフにした「午もなか」など
グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、新年の訪れを祝う「ストロベリー＆宇治抹茶 ニューイヤー アフタヌーンティー」を開催。
2026年の干支“午（うま）”をモチーフにした“もなか”をはじめ、いちご味のプチシューや宇治抹茶を堪能できるロールケーキなどがラインナップ。期間は、2026年1月5日（月）から31日（土）まで。
「午もなか」やいちご＆抹茶スイーツで新年をお祝い
スイーツは、新しい年の訪れを祝い、2026年の干支“午（うま）”をモチーフにした「午もなか」を用意。特製抹茶クリームと和栗がもなかの皮でサンドされた「午もなか」は、ほっこりとした栗の優しい甘さと、抹茶味のまろやかなクリームの味わいが特徴。
このほかにも、バニラがほのかに香る生地でみずみずしいいちごを包み、濃厚な抹茶クリームでコーティングされたロールケーキも登場。抹茶のほろ苦さといちごの甘酸っぱさのマリアージュを堪能して。
ふたつのプチシューをつなげて作られたフランスの伝統菓子であるルリジューズには、いちご風味のカスタードが合わせられ、軽い口当たりのシュー生地とコクのあるクリームの絶妙なバランスが楽しめる。
また、フレッシュないちごに、なめらかなピスタチオクリームが絞られ、ほのかな酸味と香ばしいピスタチオクリームのハーモニーを味わえる「ストロベリーグランデ」もおすすめ。
料理長のこだわりが詰まった贅沢な味わいのセイボリー
セイボリーは、10層に重ねたホテルメイドのビーフパストラミが挟まれた、バターが香る自家製クロワッサンサンドをはじめ、金箔で新年の華やかさを演出した「モッツァレラチーズムース」や、桜チップで約8時間燻された自家製スモークサーモンと、まろやかなブロッコリーピューレを合わせたタルタルなどが用意される。
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、プレーンのほかに、ドライストロベリーとチョコレートを練りこんで焼きあげられた2種類を楽しんで。
ラグジュアリーな空間で、新年の幕開けを祝福する華やかなひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
六本木のラグジュアリーホテルが誇る「フレンチ キッチン」で洗練されたフレンチを
会場はグランド ハイアット 東京内にあるオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが華やかな雰囲気を演出。ショーの観客気分で、スタイリッシュなフレンチを堪能して。
