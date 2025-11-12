イングランド代表、DFチャロバーとGKトラッフォードの追加招集を発表

イングランドサッカー協会（FA）が11日、イングランド代表メンバーの追加招集を発表した。



FIFAワールドカップ26欧州予選で盤石の戦いを見せているイングランド代表は、ここまで18得点無失点での6連勝を記録し、すでに8大会連続17回目の本大会出場を決めている。今月の活動では13日にセルビア代表と、16日にはアルバニア代表との対戦を予定している。



両試合に向けて7日に招集メンバー25名が発表されていたなか、FWアンソニー・ゴードンとGKニック・ポープ（ともにニューカッスル）がそれぞれ負傷と脳震盪のため、離脱することが決定。さらに、DFマルク・グエイ（クリスタル・パレス）は代表に合流したものの、負傷を抱えているため、今後数日間、引き続き検査を受ける予定であることが明らかになっている。



このような状況から、FAはDFトレヴォ・チャロバー（チェルシー）と、GKジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）をイングランド代表に追加招集したことを発表した。