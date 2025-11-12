「残り２試合、最後まで闘い抜きます」名古屋が長谷川健太監督の今季限りでの契約満了を発表「５つ目の星をもたらしてくれたことに深い敬意と感謝」
「長谷川健太監督が、2025シーズン終了をもって契約満了となることが決まりましたのでお知らせいたします」
11月12日、名古屋グランパスの公式Xが伝える。「共に闘った４年間、そして名古屋グランパスの歴史に５つ目の星をもたらしてくれたことに深い敬意と感謝をいたします」と続ける。
Jリーグでは清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京の監督を歴任し、2022年に名古屋の指揮官に就任。昨年にはルヴァンカップ制覇に導いた。
リーグカップを含め、J通算799試合で指揮を執る名将は、クラブの公式サイトを通じてコメント。「４年間どんな時もチームへの熱い後押しありがとうございました」と感謝し、「残り２試合、最後まで闘い抜きます」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
