大リーグ機構（MLB）は3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選出する最優秀監督賞を発表。ア・リーグからはスティーブン・ボート監督（41）、ナ・リーグからはブルワーズのパット・マーフィー監督（66）が選出された。ともに2年連続の選出となった。

世紀の大逆転が評価された形となった。ガーディアンズは今季、開幕直後から不振を続けていたが、シーズン中盤から驚異の盛り返しを見せた。タイガースに7月8日（同9日）時点で最大15・5ゲーム差を付けられていたが、今季最終戦で2年連続13度目のア・リーグ中地区優勝を決定。ワイルドカードシリーズではタイガースに敗れたが、勢いと自力の違いを見せつけた。

ナ・リーグは就任から2年連続で中地区優勝を果たしたマーフィー監督が選出された。若いチームの指揮を執り、メジャー全体で最高勝率となる97勝を記録。リーグ優勝決定シリーズではドジャースにスイープされ、43年ぶりリーグ優勝こそ果たせなかったが、チームの総合力を生かした戦いぶりを展開した。

両監督とも就任から2年連続の受賞はメジャー史上初の快挙となった。