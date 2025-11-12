女優の大竹しのぶ（68）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優夫妻が自身の舞台を見に来てくれたことを明かし、集合ショットを披露した。

大阪で上演中の舞台「リア王」に出演中の大竹は「窪塚洋介くんが観に来てくれました。美しい奥様の優香さんと一緒に」と書き出すと、自身と窪塚、妻で起業家の“PINKY”こと窪塚優香さん、共演女優の宮沢りえ、俳優の勝村政信、松田慎也らとの集合ショットをアップ。

「勝村くんと松田くんと、みんなで懐かしい再会。蜷川幸雄さんの演出で、やはりシェークスピアの作品『シンベリン』の時の仲間です。りえちゃんと演出部の今井ちゃんも加わって、懐かしトークを。洋介君は映画GOでも一緒だったけど、全く変わってないなあ」とつづった。

大竹の投稿に、フォロワーからは「きゃー素敵！素敵な仲間ですね 嬉しいですね！」「仲間が訪ねてくれるとますますパワーアップしますね」「色々な方と繋がりがあるのですね」「goで親子でしたね」「またまた素敵なショット」「豪華なメンバーですね」といった投稿が寄せられている。