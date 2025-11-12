¾ïÈ×µ®»Ò¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÅé¤à¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡ÄÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê53¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥ÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¸µµ×¡á¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¾ïÈ×¤Ï¡¢º£Ç¯5·î30Æü¤«¤é6·î22Æü¤Þ¤ÇÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¼çºË¤ÎÌµÌ¾½Î¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Î³Ú²°¤òË¬¤ì¤Æ½Ð±é¼Ô¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö92ºÐ¤Ç¼ç±é¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢´Î¤Ã¶Ì¤Ê¤«¤¢¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¸å¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ïÈ×¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÊý¡¹¤¬ºÆ¤Ó¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¤È¡¢Ç½ÅÐÆþ¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Äü¤á¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤Ç¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¸µÆü¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ËµÞî±¡¢ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤Î¡ÈÇ½ÅÐ°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ½Ò¡£
¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡ÄÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡Í¥¤·¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¡¡¤Ç¤âµ´µ¤Ç÷¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂçÂçÂçÀèÇÚ¤ÎÂçÂçÂç¹¥¤¤ÊÂº·É¤¹¤ëÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤Þ¡¡Ç½ÅÐ¤ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï8Æü¸áÁ°0»þ25Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£92ºÐ¡£11Æü¡¢¼çºË¤¹¤ëÌµÌ¾½Î¤¬È¯É½¤·¤¿¡£