Snow Man岩本照（32）が12日、都内で「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に登壇した。

岩本は上下ブラックにまとめ、ゴールドのブローチやピアスをあしらった、全身約153万円相当の華やかなスタイルで登場した。

同ブランドのジャパンアンバサダー就任後初のイベント。「アンバサダーに決まって、その日の夜に家族に『決まったよ』って話をしたら飛び跳ねて喜んでくれて。この姿を見て一番喜んでくれるのは家族かなと思います」と喜びを語った。

今年はSnow Manとしてデビュー5周年を迎え、スタジアムライブを行うなど個人、グループで大活躍の1年だった。

今年を振り返り「『ありがとう』や『おめでとう』をたくさん言ったり言ってもらえた1年でした。国立競技場だったりいろんな会場でライブをさせてもらえたり、ドルガバさんとお仕事をしたり」と充実した1年をかみしめた。

イベントの冒頭では、スタッフの後方にあった暗幕が倒れそうになるハプニングが起こると、瞬時に音の方向に体を向け「大丈夫ですか？」と反応。「一応、ボディーガードの役をやっているので」と照れ笑いを浮かべた。