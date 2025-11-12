»ÔÌ±¤¬¤Ò¤é¤¯¿Þ½ñ´Û¡¡¸Ä¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¡ÅèÅÄ³Ø
ËÜ¤òºÜ¤»¤Æ½ä²ó¤¹¤ë°ÜÆ°¿Þ½ñ´Û¡£½»Ì±¤Ë¶á¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ÍÁ³¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡á2015Ç¯4·î¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¡¢Æ±»ÔÎ©¿Þ½ñ´ÛÄó¶¡
¡¡Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Î¿¶¶½¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤È¼«Í³¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½»Ì±¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ°æÅí»Ò¤¬¼«Âð¤Ë³«¤¤¤¿¡Ö¤«¤Ä¤éÊ¸¸Ë¡×¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÈËÜ¤Î´Ø·¸¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¿Þ½ñ´Û¡Ù¤¬£±£¹£¶£µÇ¯¤Ë´äÇÈ¿·½ñ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¡Ö²ÈÄíÊ¸¸Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆÉ½ñ¤Î´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿Þ½ñ´Û¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ë±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâûÏ¡Ê¤µ¤È¤ë¡Ë¤Î¡ØÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¿Þ½ñ´Û¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡¦£¹£´£¶±ß¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î´ðËÜÅªÇ½ÎÏ¤ò°é¤à¾ì¤ò¿Þ½ñ´Û¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢½»Ì±¤¬Ã±¤Ê¤ë¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼õ¤±¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¿Þ½ñ´Û¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤Î¼çÂÎÅª¤Ê±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ°È÷¤¬¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£µ£°Ç¯¤Î¿Þ½ñ´ÛË¡À©Äê°Ê¹ß¤Î¿Þ½ñ´Û¤ÎÊâ¤ß¤È½»Ì±¤È¤Î¶¨Æ¯¤ÎÎò»Ë¤â¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤é¤ì¡¢³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤¬¿Í¤ÈËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²æ¡¹¤¬À¸¤¤Æ¹Ô¤¯´Ö¤Ëµ¯¡Ê¤ª¤³¡Ë¤ë¡¢À¸³è¤Î±Ä¤ß¡×¤ÎµÏ¿¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¦Íºâ»º¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Þ½ñ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¡ÖËÜ¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½»Ì±¤ÎÀ¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ï£·£°Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯À°È÷ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¿¿¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¿Þ½ñ´Û¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡¦£±£¹£¸£°±ß¡Ë¤Ï¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤¸¤á¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¿û¸¶½Ô¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¡Ê¿Þ½ñ´Û·×²è»ÜÀß¸¦µæ½ê¤ÎÁÏÀß¼Ô¡Ë¤ÎÍýÇ°¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÈÇÊÔ½¸¼Ô¤äÂç¼ê£É£Ô´ë¶È¤ò·Ð¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥¬¥¤¥É¤òÁÏ¶È¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö³ØÌä¤òÀ¸¤«¤¹¼Ò²ñ¤Ø¡×¤ò¼ÒÀ§¤È¤·¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤ò¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¿Þ½ñ´Û¸«³Ø¤ä·×²èÊ¸½ñ¤ÎÆÉ²ò¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢À°È÷¤ÎÇØ·Ê¤ä²ÝÂê¡¢¼êË¡¡¢¿Ê¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤é¤ì¤ë¡£¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¾ì¤ò
¡¡²¬ËÜ¤ÏÁ°Ãø¡ØÌ¤Íè¤Î¿Þ½ñ´Û¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Î¤Þ¤¨¤¬¤¤òºÆÏ¿¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤¬»ÔÌ±¤Î¸¦µæ³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¡¢¼«¿È¤Î»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÈÄíÊ¸¸Ë¤Ê¤É»Ò¤É¤âÊ¸¸Ë¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î¿Þ½ñ´Û¤ÎÉ¬Í×À¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿½»Ì±¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À©ÅÙ¤äÁÈ¿¥¤¬¤â¤ÄÀ©Ìó¤«¤é¤Î²òÊü¤ò»Ö¸þ¤·¡¢ËÜ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¼«Í³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤òÌÏº÷¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ã¦°æ½ã½¼¡Ê¤è¤·¤ß¤Ä¡Ë¤Î¡Ø¡Ö¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤Î¸¦µæ¡¡¡Ö¸Ä¡×¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñÅª»ñËÜ¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ê¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¦£²£¸£¶£°±ß¡Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¼«¤é¤ÎÎ®µ·¤Ç¡ÖËÜ¤Î¤¢¤ë¾ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿Í¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¯»äÀß¿Þ½ñ´Û¤Î¼ÂÁ©¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ã¦°æ¤ÏÂç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î³Ø½¬´Ä¶À°È÷¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Î»Ö¸þ¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤È¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤ËÇº¤ß¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ÎÉô½ð¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æã¦°æ¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÁÈ¿¥¤Î»ëÅÀ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¸Ä¡¹¤Î¿Í¤Î»ëÅÀ¤¬´Ç²á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡ÖËÜ¤Î¤¢¤ë¾ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤Î©¤Á¡¢¡Ö¸Ä¡×¤Î°Õ»Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼«Í³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤òÄó¾§¤·¡¢¼«¤éÀßÃÖ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÉ¬Í×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤Î¤Ï¡¢¸øÀß¡¢»äÀß¤òÌä¤ï¤º¡¢¡Ö¸Ä¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤Ê»ÔÌ±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯11·î8Æü·ÇºÜ