ÆÉ¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ëÌð¼ù½ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¡Öºá¤ÎÀ³²È¡×¡¡¼ãÎÓÆ§¤¬Á¦¤á¤ëÊ¸¸Ë¤³¤Î¿·´©¡ª
¡Øºá¤ÎÀ³²È¡Ê¤¹¤ß¤«¡Ë¡Ù¡¡Ìð¼ù½ãÃø¡¡Ä«ÆüÊ¸¸Ë¡¡£¸£¸£°±ß
¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¤³¤ÎÎó¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¡Ù¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥½¥óÃø¡¡ÉÙ±ÊÏÂ»ÒÌõ¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼£Â£Ï£Ï£Ë£Ó¡¡£±£´£³£°±ß
¡ØÌ´·Ø¡Ù¡¡±«µÜ¿ìÃø¡¡³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡¡£¹£¶£¸±ß
¡¡Æü¾ï¤ÎÎö¤±ÌÜ¤ËÍî¤Á¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÅ¸³«¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÍÑ°Õ¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¡¼Ã»ÊÔ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌð¼ù½ã¡£¡Ê£±¡Ë¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ê¤É²ÈÄí¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¼ý¤á¤¿¡¢¸½ÂåÆüËÜ¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¤Ã¤Æ¤ÎÃ»ÊÔ¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÃ»ÊÔ½¸¤À¡£É½Âêºî¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î°äÉÊ¤ÎÀ°Íý¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÐËå¤¬¼Â²È¤Î½èÊ¬¤ò½ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Êª¸ì¤¬Ç±¡Ê¤Í¡Ë¤¸¤ì¤ËÇ±¤¸¤ì¤¿µó¶ç¡Ê¤¢¤²¤¯¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤³¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¶Ë¤Þ¤ë·ëËö¤Ø¤ÈÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìð¼ùÃ»ÊÔ¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÌÌ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìÊÔ¤À¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤Î²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ò»¦¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ÇÄ©È¯Åª¤«¤Ä¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¼ñ¸þ¤ÇÆæ²ò¤¾®Àâ¥Õ¥¡¥ó¤òÓ¹¡Ê¤¦¤Ê¡Ë¤é¤»¤¿ºî¼Ô¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÆÉ¼Ô¤Ë´ñÈ´¤Ê¼êÃÊ¤Ç¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¡£¼«¿È¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò´ð¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿äÍýºî²È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ë²ÚÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÈÈ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬É´»°½½¸Þ²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤ò¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¿ï½ê¤Ë»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¥¤¤ò¼é¤Ã¤¿åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ê·ëËö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÅÀ¤Ë¶ÃÃ²¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ê£³¡Ë¤ÏÂè»Í½½¸Þ²ó²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥Û¥é¡¼Âç¾Þ¡ÒÆÉ¼Ô¾Þ¡Ó¼õ¾Þºî¡£¡È»à¤Ë»ê¤ëÌ´¡É¤ò¸«¤ëÀº¿À²Ê°å¤È¡¢¡Ö¼öÌ´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÄÉ¤¦¥ª¥«¥ë¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÅÁÇÅ¡Ê¤Ç¤ó¤Ñ¡Ë¤¹¤ë¶²ÉÝ¤Îº¬¸»¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥êÅª¤Ê¶½Ì£¤Î°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¤È¡¢¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÇºÇ¸å¤Î°ìÊÇ¡Ê¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Þ¤ÇÉÝ¤¬¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯11·î8Æü·ÇºÜ