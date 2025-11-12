ENHYPEN、日本4thシングル『宵 -YOI-』でグループ初の快挙！レコード協会「トリプル・プラチナ」認定獲得

ENHYPENが日本シングルで自己最高記録を更新した。

11月12日、日本レコード協会によると、ENHYPENの日本4thシングル『宵 -YOI-』が、10月時点で累積出荷量75万枚を突破し、ゴールドディスクの「トリプル・プラチナ」認定を受けた。

ENHYPENが「トリプル・プラチナ」を獲得するのは今回が初めてだ。

日本レコード協会は、音盤の累積出荷量に応じて「ゴールド」（10万枚）、「プラチナ」（25万枚）、「ダブル・プラチナ」（50万枚）、「トリプル・プラチナ」（75万枚）に区分して認定している。

（写真提供＝BELIFT LAB）ENHYPEN

『宵 -YOI-』は、7月29日の発売からわずか3日間の集計で出荷量50万枚を突破し、「ダブル・プラチナ」認定を受けていた。その後、3か月で「トリプル・プラチナ」に到達し、冷めることのない日本での人気を証明した。

同シングルは、ENHYPENの日本音盤として初めて発売初週で“ハーフミリオンセラー”を達成した作品でもある。さらに、オリコンの「デイリーシングルランキング」「週間シングルランキング」、Billboard Japanの「トップシングルセールス」など、各種チャートでも上位を席巻した。

これによりENHYPENは、『宵 -YOI-』の「トリプル・プラチナ」をはじめ、「ダブル・プラチナ」2作、「プラチナ」6作、「ゴールド」7作と、合計15作品でゴールドディスク認定を受けることになった。

なお、ENHYPENはデビュー5周年を迎え、11月22日にソウル・ロッテワールドでファン「ENGENE」3000人とともに、「ENHYPEN 5th ENniversary Night」を開催する予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。