合コン後の「初LINE」で好感度アップを狙う方法９パターン
口下手な性格だと、合コンでは「日陰の存在」で終わってしまいがちです。でも、連絡先を交換したあとの「初LINE」で女性の気を引くことができれば、トークでのふがいなさを払拭できるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「合コン後の『初LINE』で好感度アップを狙う方法」をご紹介します。
【１】「覚えてますか？一番地味だった男です！」と自虐的にアピールする
「意外に楽しい人かも！と印象がよくなった」（20代女性）というように、自分の地味さをネタにして、「ああ、あの人！」と思い出してもらう方法です。そのノリで明るいメッセージを畳み掛ければ、合コンでの奥手なイメージを覆すことができそうです。
【２】「よかったら、今度食事でもどうですか？」と積極的な一面を見せる
「おとなしそうな人だったのにビックリ。本当はどんな人？と興味が湧いた」（20代女性）というように、奥手なイメージとのギャップを強調して、相手を惹きつけるのもアリかもしれません。デートが実現したら、次こそ会話が弾むよう努力したいところです。
【３】「１対１でゆっくり話せたら嬉しいです」と控え目に再会を願う
「社交辞令だろうけど、礼儀正しくて好感を持った」（20代女性）というように、デート願望があることは匂わせるに留めて、「好青年ぶり」を印象づける作戦です。ここで勝負を決めようとせず、地道にコンタクトを取り続けてじわじわ「本気」を示しましょう。
【４】「思ってた以上に前向きな人なんですね！」と好意的な印象を伝える
「そんな風に言われたら、悪い気はしません」（20代女性）というように、照れくさくて口では言えないようなことを書くと、相手をドギマギさせられそうです。口下手なイメージがむしろプラスに働いて、「口がうまい」などと軽く見られる心配もないでしょう。
【５】「あなたが言ってた映画、自分も興味があって…」と会話の続きを始める
「LINE上で二次会をやった感じで、すごく盛り上がった」（20代女性）というように、「トーク再開」を持ち掛けて、スムーズにやりとりをスタートさせる方法です。そのまま相手の懐に入り込んで、デートにまで持ち込めたら完璧でしょう。
【６】「さっきの会話、実はすごく楽しかったです」と素直な感想を送る
「どう思われてたのかが分かって、少し距離が縮まった」（20代女性）というように、感じていたことを率直に表現するのも、好感度大のようです。相手の発言に共感してみせれば、「気が合いそう」だと思ってもらえるかもしれません。
【７】「けっこう飲みましたが、大丈夫でしたか？」と相手を気に掛ける
「私を見ててくれたんだ、と嬉しくなった」（30代女性）というように、気遣いを示してくれた相手に悪い印象を持つ女性は少なそうです。ただし、事細かに相手の言動に言及して「ストーカーっぽい」などと警戒されないよう、内容は吟味しましょう。
【８】「連絡先教えてくれてありがとう」とお礼スタンプを送る
「第一印象そのままの真面目な人柄が伝わってきた」（20代女性）というように、第一報でお礼を述べると、誠実さをアピールできそうです。文字だけだと堅苦しいかなと思ったら、スタンプとの合わせ技でフランクな印象を与えるといいでしょう。
【９】「かなり緊張しいなので…」とトークが弾まなかった理由を明かす
「だからあまり話してもらえなかったのか…とホッとした」（20代女性）というように、「口下手」だと白状すると、かえって安心してもらえるようです。言い訳ばかり並べて「やっぱり退屈！」などと判断されないよう、楽しい話題も準備しておきましょう。
合コンで存在感を発揮できなくても、あとから挽回することは可能なようです。いいなと思う女性に出会えたら、諦めずにトライしましょう。（安藤美穂）
