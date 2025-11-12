Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照（３２）が１２日、東京・ドルチェ＆ガッバーナ銀座で行われた「ＤＯＬＣＥ＆ＧＡＢＢＡＮＡ Ｈｏｌｉｄａｙ Ｓｅａｓｏｎ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ」に出席した。

１０月３０日にジャパンアンバサダー就任後、初の公の場となった岩本は黒のタートルネックセーターの上にブローチを付けたＰコートを着用。ピアスにリングをはめたコーディネートで会場の熱い視線を浴びた。服装のポイントについて「結構、このブローチが気に入っていますね。誕生石がエメラルドで緑ともあって、この緑が個人的にかわいいなと。Ｐコートもおしゃれだなと」。５月生まれで自分に合うと感激の様子で振り返った。

店内を見渡し、もしメンバーにプレゼントしたいアイテムについてはと聞かれ「深澤辰哉君、ふっかが前、僕の誕生日にキャンドルをくれたことがあって、これふっかにプレゼントするのもありだなと思って。ふっかにはキャンドル」と言い、もう一人に上げるとしたらと聞かれると「ラウールにはサングラスとか。アイウエアは結構、彼似合うし、いろんなパターンを持ってるので、サングラスとか。メンバーそれぞれにこれ誰々に合いそうみたいなものはあると思います」と話した。

この日のホリデーイベントにちなみ、今年のクリスマスの過ごし方について聞かれると「クリスマスはありがたいことに僕たちスノーマンはライブを東京ドームでやらせてもらっているので、ファンと一緒に最高のホリデーを過ごすんじゃないかなと思います」と答えた。