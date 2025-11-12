エチュードの新作リムーバーが登場♡こすらず落とせる“まつ毛ケア”クレンジング

韓国コスメブランド・エチュードから、待望の新作『カールフィックスマスカラ リムーバーN』が2025年11月21日(金)よりオンライン先行発売されます。以前、数量限定のセットで登場したミニサイズが大好評を受け、ついに本品化！360度マイクロコイルブラシが短いまつ毛までキャッチし、ウォータープルーフマスカラもこすらずスルンと落とせる、まつ毛にやさしい新定番です。

エチュードの人気リムーバーが待望の本品化

数量限定のミニサイズとして販売されていた『カールフィックスマスカラ リムーバーN』が、ついに本品として登場。

とろみのある液がまつ毛1本1本に密着し、落ちにくいマスカラをするんとオフします。

液だれしにくく、目にしみにくい処方なのも嬉しいポイント。ウォータープルーフタイプのマスカラを愛用している方にもぴったりです。

360度ブラシでこすらずクレンジング♡

独自の360度マイクロコイルブラシが短いまつ毛までしっかりキャッチし、マスカラを浮かせてオフ。

強力なマスカラも、まつ毛を傷めずスムーズに落とせます。眼刺激性・皮膚刺激テスト済みで、デリケートな目元にもやさしい使い心地です。

アルガンオイル＆ビオチン配合でまつ毛ケアも♪

価格： 990円（税込）



アルガンオイル¹やビオチン²を配合し、クレンジングしながらまつ毛をしっかり保湿。まつ毛をケアしながら落とせる“メルティングリムーバー”として、美しいまつ毛をキープします。

メイクを楽しんだ後は、専用リムーバーでやさしくオフして、健康的なまつ毛を守りましょう。

容量： 8g

発売日： 2025年11月21日～ Qoo10日本公式ストア、2025年12月4日～ 全国のバラエティストア・ドラッグストア・楽天・Amazon（一部店舗除く）

*¹ アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

*² 毛髪保湿成分

優しく落として、美しいまつ毛をキープ♡

しっかりメイクの日も、疲れた夜も。こすらず落とせる『カールフィックスマスカラ リムーバーN』なら、まつ毛へのダメージを抑えながらすっきりオフできます。

美しいまつ毛を保ちながら、心地よいクレンジング時間を過ごしてみてください。