１０月のプロ野球ドラフト（新人選手選択）会議で、東北福祉大４年の桜井頼之介（よりのすけ）投手（２２）が中日の２位指名を受けた。

大学日本代表にも選ばれた右腕は、兵庫県尼崎市出身。夢の扉をこじ開けた原動力は、大病と闘った母との絆だった。（竹村文之）

６月、東京・神宮球場。全日本大学選手権の決勝でエースナンバーを背に力投する桜井投手を、母の麻衣子さん（５８）（尼崎市）は祈るような気持ちで見つめた。最後の打者を三振に仕留め、優勝。仲間にもみくちゃにされる姿に涙があふれた。「あの子にはすごく悲しい思いをさせたから……」

麻衣子さんは２０１６年春、大腸がんの告知を受けた。一人っ子の桜井投手が尼崎市立中央中に入ってすぐの頃だった。リンパ節にも転移しており、「死を覚悟した」と言う。

夫で大工の寿章（としあき）さん（５６）と話し合い、「まだ理解が難しいだろう」と、息子には「ちょっと体調が悪いねん」とだけ伝えて手術を受け、抗がん剤治療に耐えた。一人になると不安に押し潰されそうで、「何で私が」と泣き叫んだ。

その後も次々と肺や肝臓への転移が見つかり、手術と入退院を繰り返す日々。支えは、中学硬式野球チーム「尼崎ボーイズ」で白球を追う息子の姿だった。「頼（より）のために生きる」と誓った。

中学２年生になる頃、病名を打ち明けた。唇をかみ、泣きながら聞いていたのを覚えている。それでも、麻衣子さんの入院中、桜井投手は進んで洗濯や風呂洗いをし、つらそうな顔を一切見せなかったという。

「その頃から、野球に向き合う姿勢が一変した」と言うのは、尼崎ボーイズ監督の佐藤章夫さん（５９）だ。当時は主に遊撃手。「欲がなく、センスを生かし切れていない印象だった」のが、がむしゃらに練習するようになった。進学先に選んだのは、愛媛の聖カタリナ学園高。「離れて大丈夫ですか」と佐藤さんに心配されても、麻衣子さんは「あの子の決断を尊重したい」と四国へ送り出した。

そして、３年春に背番号「１」で甲子園に出場。大学では侍ジャパンで活躍するまでになった。桜井投手は、「周りから『頼』られる人に」と両親が名前に込めた願いを実現していった。

「これほどの成長曲線を描くなんて、とても想像できなかった」と佐藤さんは目を潤ませる。「ずっと胸に秘めてきたんでしょう。お母さんに勇気を、と」

野球を始めた幼い頃、桜井投手は自宅前のブロック塀にボールを投げ続けていたという。「プロ選手になる」と言いながら。夢をかなえたドラフトの日、麻衣子さんに電話してきた。「おめでとう」「ありがとう」。そんな短い会話で、思いを伝え合った。

麻衣子さんはがんとの闘いを乗り切った今も、定期的に検査を受けている。「正直、怖さもある。でも負けない。生き抜きます」。息子との絆に胸が熱くなる。これからも支え合っていきたい――と。