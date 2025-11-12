静かに増え続ける税金などの負担に辟易としている人も少なくないでしょう。いまや「国が何とかしてくれる」という考えは幻想。自分自身で準備しなければ、私たちのお金は減り続けてしまうといいます。そのシビアな現実を、永江将典氏による著者『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』（ワン・パブリッシング）より一部抜粋してご紹介します。

消費税はいつのまにか、こんなに上がっている

当たり前の話ですが、税金が増えれば、その分私たちの手取りは減ります。だから税金は、私たちの手取り額や貯蓄額にとって大きな影響をもちます。そしてその税金も、改悪が続いているのが実情です。

たとえば、私たちが毎日支払っている、身近な消費税について、その具体的な中身を見てみましょう。

消費税は、昭和が終わり元号が平成に変わった1989年にスタートしました。当初は3％でしたが、その後1997年に5％に上昇。そして2014年に8％、2019年には10％と、徐々に税率が上がってきました。

その税率アップにともない、当初は3.3兆円だった税収は、

・2000年に9.8兆円

・2010年は10兆円

・2020年が21兆円

・2024年は23.8兆円

と、増え続けています。

消費税を例に挙げましたが、国全体の税収としても2024年度は約75.2兆と、5年連続で過去最高を更新しました。

しかし、これほど税収が増えているのに、国が自主的に減税する気配はありません。つまり税収が増え続けても、国は決して満足しない。今後も私たちの負担は重くなり続ける可能性がある。そういうことです。

ちなみに私たちの生涯賃金に、消費税はどれくらいの割合を占めているのでしょうか。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の「ユースフル労働統計2020」のデータによると、生涯賃金は大卒男性で2.92億円。そのうちの半分を生活費で使ったとすると1.46億円で、今の税率10％で計算すれば、消費税の総額は1460万円となります。

私たちは消費税だけでこれだけの金額を支払うのです。なおこれは、あくまで今の税率での話です。今後税率が上がる可能性は高く、仮に10％から15％に上がるとすると、支払う消費税はさらに700万円以上増えてしまうことになります。

負担額がゼロから11兆円に増えた介護保険

次は、社会保険制度についても見ていきましょう。たとえば40歳以上の方には加入が義務づけられている介護保険。2000年に始まった制度で、もちろん社会保障として大切なものです。しかし、介護保険の料率は毎年少しずつ上がっており、保険料が家計に与える負担は重くなり続けています。

当然介護保険費用も増えており、介護保険が始まって10年後の2010年には7.8兆円。20年後の2020年には11.1兆円と急増しています。元々ゼロだった私たちの負担が、いつのまにか11兆円にまで増えている。そして多くの人がそのことに気づいていない。これは怖いことですね。

すでにあるこうした制度は今後もさらに続きます。さらに負担が増える可能性もあります。これまでになかった制度が新しくつくられる可能性もあるでしょう。

ようやく「103万円の壁」を引き上げる話が出てきたが……

暗い話が続きましたが、明るい話題がないわけではありません。

年収「103万円の壁」を引き上げるという話です。この年収の壁とは、分かりやすくいえば「これ以上稼いだら、国に所得税を払ってもらいますよ」というラインです。これが低いと、ちょっと稼いだだけですぐ税金が引かれてしまいます。それを嫌ってそれ以上働かない人も多いことから、俗に「壁」と言われています。

逆にいえば、このラインが上がればけっこう稼ぐまで税金を取られずに済む、ということです。多くの人がより稼げるようになり、多くの人がより働くようになりますから、人手不足も解消に向かうので、「壁」の引き上げが望まれていたのです。

これまでは給与収入として103万円を超えて稼いだら、所得税を支払う必要がありましたが、2025年からそのラインが引き上げられました。

たとえば、これまでは158万円を稼いだとき、103万円を超えた55万円分に税金がかかっていました。この壁が引き上げられたことで、所得税はゼロという人が増えることになります。

私も税理士として長年多くの情報に接していますが、減税のニュースを聞いたのは本当に久しぶりです。

明るい話に隠れた、行政サービスの改悪

ただ残念ながら、この明るい話題も、絵に描いた餅に終わる可能性もあります。というのは、国民の負担を増やす施策もセットとなっているからです。

たとえば自営業者などが加入する国民健康保険の保険料。この保険料にはこれまでは年89万円という上限があったのですが、それを92万円に上げることが、2024年10月に決まりました。

これまでは月200万円や300万円、400万円を稼いでも、年間の保険料の上限が89万円でしたが、これが92万円となります。つまり私たちの手取りが減るのです。

このように、何かを減らす一方で、別の細かいところで税金の金額を上げていくのが、現在の国のやり方とも言えるでしょう。

残念なことに、こうした暗い話題には事欠きません。

2022年10月からは一部の75歳以上の高齢者の医療費自己負担割合が、従来の1割から2割に上がりました。自己負担額が2倍になったということです。これも私たちの負担を重くする、行政サービスの改悪と言っていいでしょう。

もっとも、日本は高齢者が多い分、このようにしなければ医療費がますます増えてしまうという事情もあります。

必要な取り組みではあるのですが、国民の生活が厳しい中、いつのまにか負担が増え続けていく現状は考えものです。

いったいいつから年金を受け取れる？

次は、年金についても見てみましょう。日本の公的年金は、皆で暮らしを支え合うしくみです。若いときから一定の額を支払い続ければ、定年退職後などにお金を受け取ることができます。そうなるといつまでお金を払うのか、そしていつから受け取れるのかが大切になってきますが、ここでも改悪が続いています。

年金を受け取れる時期がどんどん遅くなっているのです。支給開始年齢は、1944年には55歳でしたが、1954年には60歳（女性は55歳）に。現在は原則65歳と徐々に引き上げられています。

こうした傾向を見ると、今後も引き上げられる可能性も十分あり得ます。受け取るのが遅くなるということは、それまでの間の収入を確保しなければいけません。そこで「いつまで今の会社で働けるのか」、いわゆる定年退職の年齢が気になってくることでしょう。

2025年4月1日から、企業には65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）を導入することが義務づけられました。企業は65歳まで定年を引き上げるか、定年制を廃止するかを選ぶことになります。

一見、私たちにとっては長く働けるということで、いい話です。年金を受け取るのが遅くなる分、長く働きたいのですから当然ですね。

定年延長の落とし穴とは

しかし、これも手放しでは喜べません。というのも、この制度は65歳の定年を義務化するものではなく、65歳までの雇用機会提供を義務づけるものに過ぎないためです。

なんとも紛らわしいのですが、平たく言えば企業は60歳を過ぎても雇ってさえいればよくて、給与は下げてもいいよ、ということです。これでは私たちが継続して働けるとはいえ、収入が減ってしまう可能性が高く、安心するにはほど遠いでしょう。

なお、こうした収入減のリスクを軽くするために、雇用保険法に基づく「高年齢雇用継続給付」という制度がありました。これは定年後も労働を続ける65歳未満の人を対象にしたもので、賃金が60歳のときと比べて75％未満に下がったとき、支給される給付金です。

しかし困ったことに、2025年4月からこの高年齢雇用継続給付が縮小されています。60歳時点よりも給与を下げられた場合の補填条件が悪化し、最大給付率が15％から10％に減少。さらに残念なことに、この制度自体が、将来廃止されることがすでに決まっているのです。

ここまで、私たちを取り巻く状況について見てきましたが、いかがでしょうか。トータルで考えると、私たちはより厳しい状況に置かれることこそあれ、改善する見込みはほとんどないことが、お分かりいただけたのではないでしょうか。

「国がなんとかしてくれる」といった考えは幻想に過ぎず、そうした他力本願は問題を先送りするだけで、貴重なあなたの時間をどんどん浪費してしまいます。自分と家族を守るお金は、自分自身の力で維持し、増やしていくしかない。それが、私たちが置かれた現在地点なのです。



永江将典

公認会計士・税理士