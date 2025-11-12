＜無神経な義母と＞夫、アイパスを流出確定！「祖父母なんだからイイだろ」…サイテー【第3話まんが】
私（フクオカナツキ、30代）は夫（タミオ、40代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。私は結婚当初から義母（マサヨ、70代）と義父（ヒデトシ、70代）のことが苦手で距離を置いています。しかしある日、私は夫婦だけで使っている写真共有アプリの写真を義両親も見ていることに気付きます。私が問い詰めると、夫はアプリの情報は共有していないと言いますが、明らかに動揺していました。
夫は目も合わさずボソボソと言います。「教えてないし」をただ繰り返すので、話が進みません。
義両親が写真共有アプリの写真を自由に見ているとしたら、一刻も早くやめてほしいです。ふざけて撮った私と子どもの変顔写真や、旅行先での水着姿の写真など……見られたくない写真は山ほどあるのです。
数日悩んでいると、息子が発熱。幸い2日間で回復しました。安心した私は、息子がスヤスヤ眠る姿をそっと撮影し、いつもの習慣で写真共有アプリにアップしました。息子は最近買ったお気に入りのキリンのパジャマを着ています。
「また夫が送った写真でマウント？」と一瞬思いましたが、息子がキリンのパジャマを着ている写真は先日私が撮った一枚のみなのです。あまりに反応が早いため、やはりアプリを見られているのではという疑念が生じます。
私はすぐさま夫に確認しました。夫はまた私に責められていると思ったのか、反射的に否定します。
本当に知らないのか聞いても、「知らない」と言う夫。夫が送っていないということは、義母がアプリを見たということになります。
私が夫に写真共有アプリのIDとパスワードを義両親に教えたのかと問いただすも、夫は「教えてない」と繰り返すばかり。
しかし後日、私は写真共有アプリを使わないと見られない写真を義母が見ていたことに気付きました。これが決定的な「証拠」となったのです。
夫は「祖父母が孫の写真を見るくらい」と開き直りますが、私にとってはプライバシーの侵害です。何より、私が義両親に怒っている理由を夫がまったく理解していないとわかってショックでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
