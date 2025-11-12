ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！ 西日本新聞社の記者体験企画第2弾に参加した学生さんが記事を寄せてくれました。「企業探訪ログ」特別編の続編としてリポートをお届けします。

一橋大学社会学部3年の内田耀大です。私たちの身の回りにはスポーツやアートなど多くのイベントがあふれていますね。そういった業界で働くことを志望している学生も少なくないでしょう。ただ、運営の現場はあまり知られていないと思います。

そこで私たち大学生4人は記者体験で、西日本新聞社のグループ企業であり、九州地域の催しを手がける「西日本新聞イベントサービス」を取材しました！

イベント運営と一口に言っても、企画立案から実施までの間にたくさんの人が関わります。予算の設定、協賛企業との調整、ホームページ用の宣伝画像の作成などなど、長い時間が費やされています。

「強いこだわりを持つ人たちを取りまとめるのは大変でした」。企画事業室の宝田夏希さんは苦笑いで語ります。9月下旬に福岡大名ガーデンシティで開かれた「お肉とワインの祭典 MEAT ＆ WINE FUKUOKA」を担当されました。

5日間の会期に向けた準備期間は約9カ月！ ワイングラス選びにも2カ月かける熱の入れようです。それでも「いろんな人がいると、多種多様な案が集まります」と話します。

ただ、イベントにもさまざまな種類があります。その分野に明るくないと運営に関わることは難しそうです。上司の北川秀紀さんに聞くと、意外な答えが返ってきました。

「別に知識がなくても、管理や進行はできます。むしろ（精通している人とは）違う視点からの提案ができるんです」

そういった化学反応がイベントの魅力を高めているのだと感じました。

さらに北川さんは「西日本新聞社は九州地域で信頼を得ています。イベントへの協力を求めに行くと、多くの人が会ってくれます」と話してくれました。

開催に向けて、地域に住む皆さんへの説明や、警察への交通整理の依頼など、外部の人と関わることも多いそうです。この地域で長年発行を続けてきた新聞社グループだからこそ、理解してもらいやすいそうです。

宝田さんは仕事の魅力として「人との出会いが多いこと」を挙げました。確かに取材を通し、一つのイベントにとてもたくさんの人が広く深く関わっていることを知りました。

「運営側が楽しまないと、参加者も楽しくないですから」と宝田さん。人とつながることが楽しいという就活生の皆さん、ぜひこの世界をのぞいてみてはどうでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

