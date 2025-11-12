Éû¾Þ¤ÎÎ¹¹Ô·ô¤ÇÃç´Ö¤Ë²¸ÊÖ¤·¡¡24ºÐ¡¦ÅçÂÞ¤Ò¤Î¤Ï½éV¤Ç¼¡½µ¤Î¡È500Ëü±ßÂç²ñ¡É³ê¤ê¹þ¤ß¡Ö°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¡¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Û
¡ãDormy Ladies Cup ºÇ½ªÆü¡Ê°ìÆü¶¥µ»¡Ë¡þ11Æü¡þ¾åÌî¸¶¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö(»³Íü¸©)¡þ6190¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£²Æì¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡¦ÅçÂÞ¤Ò¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¾¡Íø¤ÎÌ£¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¡Ö63¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¡È¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³
2ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤«¤é²÷¿Ê·â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Çº¸¤ËÃÖ¤±¤ì¤ÐÁÀ¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿3ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¡¢»Ä¤ê160¥ä¡¼¥É¤«¤é¤Î2ÂÇÌÜ¤ò6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ä¡¼¥ª¥ó¤µ¤»¡¢¼êÁ°7¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤¬·è¤á¤ë¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¤â7¸Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¾ï¤Ë¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£º£Âç²ñ¤¬º£µ¨8»î¹çÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î»î¹ç¤Ï9°Ì¤¬1ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤ÏÍí¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥«¥Ã¥×¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¡ËÄÌ¤ë¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÍ½Ãû¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤ä¥ê¥¾¡¼¥È½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¡¢º£²ó¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤ÏÉû¾Þ¤Ë¤â¡¢¡È½éÍ¥¾¡¡É¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£1Çñ2¿©ÉÕ¤¤Î¡Ø¶¦Î©¥ê¥¾¡¼¥È½ÉÇñ¥®¥Õ¥È·ô¡Ù¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÅçÅÄ¼Ó¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤¹¤º¡Ë¤È¡¢¤³¤ÎÉû¾Þ¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æá¿Ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼Ó¤È¡Øº£Ç¯¤â¤É¤Á¤é¤«¤¬¡ÊÉû¾Þ¤ò¡Ë¼è¤í¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È²á¤´¤¹¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¡£¤½¤ì¤òº£Ç¯¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡È¤â¤¦°ì»Å»ö¡É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÍè½µ20Æü¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤¬·ü¤«¤ëÂç²ñ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¾å°Ì30¿Í¤ä¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤Î¤ß¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡È³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡É¡£¡Ö¡ÊºÇ½ªÀï½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿¡ËÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯Åª¤Ë¡ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×2020Ç¯¤Î¡Ö¥¼¥Ó¥ª¥°¥ë¡¼¥× ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î»³ÅÄºÌÊâ¡Ê¸½JLPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖSky New Try Ladies Cup¡×¤ÇÃÝ¸¶ÈþÍª¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥Ä¥¢¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ö64¡×¤ò1ÂÇ¹¹¿·¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¾Î¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤âÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤´Ë«ÈþÎ¹¹Ô¤ò¤µ¤é¤Ë¹ëÀª¤Ë¤¹¤ë500Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢°ìÂ©Æþ¤ì¤¿¸å¡¢ÍèÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
