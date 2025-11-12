日本と韓国が国交を正常化して60年となる今年、かつて朝鮮通信使が使ったルートを自転車で辿るイベントがありました。

きのう都内で行われたのは、日韓国交正常化60周年を記念したイベント「自転車新朝鮮通信使」です。

両国の参加者は17日間かけてソウルから東京まで、日韓親善交流の象徴とされる朝鮮通信使ゆかりの場所を巡り、きのう都内のゴール地点に到着しました。

参加者

「最初は韓国の方とコミュニケーションもうまくいかなかったんですけど、そういうことを乗り越えて、だんだんと日本が近づくにつれて仲が深まって、うまく走れるようになった」

なかには涙を流す人の姿も…

参加者

「もちろん嬉しさもあるんですけど、この旅が終わってしまった寂しさも同時に感じて、それが一番心にきています」

30人の参加者は自転車でソウルを出発し、途中、釜山から下関までは船を、下関から大阪まではバスを利用し、ゴールの東京を目指しました。

体調不良などで4人が離脱したものの、総勢26人が自転車による総移動距離およそ800キロを完走しました。