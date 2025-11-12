ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、日本の公式ファンクラブを発足する。所属事務所のINYEONエンターテインメントが11日、発表した。韓国メディアが報じた。

16年に韓国公営放送KBSのオーディション番組で選出されたメンバーで結成されてデビュー。18年には日本でも18年から日本でも活動していたが、ここ3年間は、積極的な活動がなかった。韓国メディアのイーデーリーは12日「3年間の空白期から活動再開『グローバル活動を続ける』」のタイトルで報じた。

MOMOLANDは、日本公式ファンクラブ「Merry−Go−Round Japan」オープンをきっかけに、日本ファンとの積極的な交流に乗り出す計画だ。所属事務所は「MOMOLANDは未公開映像コンテンツ、ビハインド写真など、公式ファンクラブだけのための豊かな独占コンテンツで、日本のファンとの特別な連帯感を積む予定」と説明した。

これまで「BBoom BBoom」「BAAM」「Chiri Chiri」などがヒットし、人気を集めた。9月には新曲「RODEO」を発表した。で復帰している。所属事務所は「今後、多彩な活動を通じてグローバルファンとのコミュニケーションを継続する予定」と伝えた。