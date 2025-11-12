佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気についてお伝えします。



「天気図」

九州は2つの高気圧の間にあります。こういったところを“気圧の谷”といい、雲が広がりやすくなります。一方、南シナ海には台風26号が発生しています。



「台風進路図」

台風26号は台湾付近を通過し、その後は温帯低気圧に性質を変えながら沖縄に近づく見込みです。金曜日にかけて、南西諸島ではかなり荒れた天気になりそうです。九州北部に直接の影響はありませんが、湿った空気の影響で12日は雲が広がりやすいでしょう。



「天気の予想」

雲の多い一日でしょう。ただ、天気の大きな崩れはなく、雨具の出番はなさそうです。



「洗濯物はどうなのか？」

日差しは少ないですが、雨の心配はありません。外に干して問題ないでしょう。



「最高気温はどうなのか」

日中の気温は平年並みのところが多いでしょう。福岡市や佐賀市で19℃、北九州市や飯塚市で18℃の予想です。11日と同じくらいですが、日差しが少ない分、少し寒く感じられるかもしれません。 久留米市と大牟田市は20℃の予想です。



「なのか間予報」

木曜日は午後から天気が回復しますが、午前中は雲が多く、雨が降る可能性があります。また、来週は上空に寒気が流れ込んできて気温が下がります。火曜日は福岡市の最高気温が13℃と、12月中旬並みの予想です。