米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕し、ナ・リーグのＧＭがメディアに対応。ダルビッシュ有投手（３９）が２度目の右肘手術を受けて来季全休となり、先発補強が急務となっているパドレスのＡ.Ｊ.プレラーＧＭは、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手（２７）の争奪戦に、高らかに“参戦宣言”した。

「先発投手は、明らかな我々の補強ポイントだ。ＧＭ会議から数週間の間にも、より協議を進めていく部門となる」とした上で、今井について言及。「過去数年に渡って彼を調査しているが、彼が進歩し、成長を続けている姿を見るのはとても楽しいことだった」と、過去にさかのぼって、今井に注目してきたことを強調した。

その上で、今井の投球スタイルについても一歩踏み込んで言及。「まず、彼はいい投手であり、運動能力が高い。彼は速球を出せるし、制球力はどんどん向上している。彼は特に直近の数シーズンで、とてもいいものを出している。年ごとに良くなっている選手だ。それは彼の野球への倫理観と、適応能力を物語っている」と高く評価した上で、「我々は彼のことを十分に視察してきた歴史がある。願わくば、願わくば、願わくば、その時（ポスティング）が来た時に、準備完了となっていたい」。“Ｈｏｐｅｆｕｌｌｙ”を３度繰り返してその熱意をしながら、今井争奪戦への参戦を宣言した。

また、ダルビッシュが右肘手術に踏み切った経緯について、同ＧＭは「シーズン中、彼自身が１００％でないと感じながら投げていたようだ。その状態でありながら、マウンドで意味のあるイニングを重ねて、シーズンを全うしてくれた。全て終わった後、メディカル検査を受け、手術が必要であるという診断を受けた。彼はプロ。我々は彼を心から尊敬している。今後も彼のリバビリを任せ、会話を継続していく」と語るとともに、オフにはフロント陣のアドバイス役として期待している。

「ダルビッシュは偉大な投手であるだけなく、彼は常にいいスカウトでもある。我々はいつも彼の意見をチェックしているよ」とプレラーＧＭ。来季全休となっても、ダルビッシュの存在は今井獲りの後押しとなりそうだ。