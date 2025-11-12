メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が11日（日本時間12日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席。千賀滉大投手（32）の、今オフのトレードでの放出を否定するコメントを残した。

同投手は今季、6月に太腿裏の故障で離脱。終盤には不振が続いたため、マイナー降格となっていた。それでも2年間の総合的な成績から、安定的な先発投手として、複数球団がトレードでの獲得に関心を寄せていると報じられている。

千賀を救援で起用する可能性について同本部長は「現時点では、千賀を先発ローテーションの一員として見ている」と断言。「彼はメジャーレベルで良いシーズンを送れることを証明してきた。確かにこの2年は苦しんだ時期もあったが、才能は間違いなくあるし、復活への強い意欲もある。だからそのチャンスを最大限与えるつもりだ」と評価した。

チームは打線の柱のアロンソと、絶対的守護神・ディアスがそれぞれ来季以降の契約を破棄し、FAとなった。アロンソが移籍した場合について「内部にもオプションはある。もっとチャンスを与えるべき若手もいるし、ポジションを動かせる選手もいる。もちろん、外の市場に何があるかも探るつもりだ」としながらも「ただ、今の段階ではすべてがかなり時期尚早だ。オフシーズンの進み方を見て判断していくことになる」と状況をしっかりと見極める構え。

ポスティングシステムで今オフのメジャー移籍を目指す巨人の岡本と、ヤクルト・村上については「現時点では特定のフリーエージェントについてコメントするつもりはない。ただ、彼らが市場に出ていることは当然把握している」と話すにとどめた。