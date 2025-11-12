¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¡¼ç¤ÊÉÔ»²²ÃÁª¼ê¤Ï¡ÝÅÄÃæ¹Êå¡¢º£Â¼¿®µ®¡¢ÂôÂ¼Âó°ì¤é
¡¡¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ë¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ë¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»öÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ºå¿À¡¦¿¹ÌÚ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦É÷´Ö¡¢À¾Éð¡¦ÅÏÉô¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿£³Áª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢£³£¸Áª¼ê¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£Á°µð¿Í¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¤Ï¤±¤¬¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Á°¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¤äÁ°µð¿Í¡¦º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡¢Á°¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾ÀîÍÚµ±³°Ìî¼ê¡¢Á°¥í¥Ã¥Æ¡¦ÂôÂ¼Âó°ìÅê¼ê¤é¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¦º£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÉÔ»²²Ã¤Î¼ç¤ÊÁª¼ê
¡¡Á°ºå¿À¡¦ÅÏÊÕÎÊ¡¢Á°£Ä£å£Î£Á¡¦»°Åè°ìµ±¡¢Á°£Ä£å£Î£Á¡¦µþ»³¾Ìï¡¢Á°µð¿Í¡¦º£Â¼¿®µ®¡¢Á°¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹Êå¡¢Á°¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾ÀîÍÚµ±¡¢Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÉðÅÄæÆÂÀ¡¢Á°¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÊâ¡¢Á°¥í¥Ã¥Æ¡¦ÂôÂ¼Âó°ì¡¢Á°¥í¥Ã¥Æ¡¦²®Ìîµ®»Ê¡¢Á°³ÚÅ·¡¦°¤Éô¼÷¼ù¡¢Á°³ÚÅ·¡¦ÅçÆâ¹¨ÌÀ¡¢Á°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¡ÅÄ¼þÊ¿¡¢Á°À¾Éð¡¦Ê¿°æ¹îÅµ¡¢Á°À¾Éð¡¦¿å¾åÍ³¿