JR東日本が2025年12月から2026年2月までの冬期期間の、親子で楽しめる人気列車「POKÉMON with YOU トレイン」の運行スケジュールを公表しました。車内はピカチュウで埋め尽くされており、プレイルーム車両など子どもたちが笑顔になる仕掛けが満載。列車は岩手県・宮城県の一ノ関〜気仙沼、盛岡〜宮古、花巻〜釜石の3区間で運行。全車指定席のため、冬休みや週末の旅行計画は、運行日ときっぷの発売状況を早めに確認して立てるのがおすすめです。冬休みのお出かけにぴったりの、乗ること自体が目的になる特別な列車「ポケモントレイン」の詳細をご紹介します。

黄色いアイツが今年も走る！冬の東北ピカチュウジャック計画

JR東日本では、2025年12月から2026年2月にかけて冬の臨時列車を運行します。ファミリー・子供連れの旅行に特に注目なのが、子どもたちに大人気の「POKÉMON with YOU トレイン」です。この列車は、「親子でピカチュウと楽しむ列車」をコンセプトにしており、冬の東北エリアで運行されます。

乗ったら最後、そこはもうピカチュウの巣！

「POKÉMON with YOU トレイン」は、東日本大震災をきっかけに「ポケモンが寄り添うことで、こどもたちを笑顔にしたい」という思いから始まった列車です。車内はまさにピカチュウ一色。1号車「コミュニケーションシート」は、座席の背もたれからカーテンまで、いたる所にピカチュウがデザインされた指定席車両。2号車「プレイルーム車両」には、たくさんのピカチュウに囲まれて遊べる空間が広がっています。中央には大きな「寝そべりピカチュウ」が配置され、運転士さん気分を味わえる運転台など、子どもたちが夢中になること間違いなしの仕掛けが満載です。

ポケモントレインの車内イメージ

「ポケモントレイン」は、家族連れが行きやすい冬休みの期間と土日に集中運行

「POKÉMON with YOU トレイン」は、岩手県・宮城県の3区間、一ノ関〜気仙沼の「ポケモントレイン気仙沼号」、盛岡〜宮古の「ポケモントレイン宮古号」、花巻〜釜石の「ポケモントレイン釜石号」という、3つの列車が運行されています。冬休み期間の12/26〜1/5には、元旦1/1を除く日に集中的に運行されます。

運行情報（イメージ）

車内では「おもいでノート」、気仙沼市内では「スタンプラリー」が楽しめる

この列車の楽しみは、車内だけにとどまりません。乗車した子どもには記念として「おもいでノート」と「記念乗車証」がプレゼントされます。「おもいでノート」には、一ノ関駅、猊鼻渓駅、千厩駅、気仙沼駅の4つの駅に設置されたスタンプを集めることができます。

乗車記念になる「おもいでノート」

さらに、気仙沼号では、気仙沼市内に到着してからもお楽しみは続きます。「気仙沼復興応援スタンプラリー」が開催されており、市内の6か所のうち2か所以上のスタンプを集めると、列車のペーパークラフトがもらえるイベントも実施されています。

「POKÉMON with YOU トレイン」概要

運行期間は2025年12月から2026年2月までの特定の日に運行されます。

列車は全車指定席で、乗車券のほかに指定席券が必要です。きっぷは、みどりの窓口、指定席券売機、主な旅行会社のほか「えきねっと」でも購入できます。

ポケモントレイン気仙沼号

［運行区間］一ノ関駅（岩手県）〜気仙沼駅（宮城県）

［運転日］12月6(土)、7(日)、13(土)、14(日)、20(土)、21(日)、26(金)〜31(水)、1月2(金)〜5(月)、9(金)〜12(月)24(土)、25(日)、31(土)、2月1(日)、7(土)、8(日)、11(水)、14(土)、15(日)、28(土)

［時刻］下り：一ノ関 10:58発⇒気仙沼 13:11着、上り：気仙沼 14:50発⇒一ノ関 16:49着

ポケモントレイン宮古号

［運行区間］盛岡駅（岩手県）〜宮古駅（岩手県）

［運転日］1月17(土)、18(日)

［時刻］下り：盛岡 8:51発⇒宮古 11:21着、上り：宮古 13:32発⇒盛岡 15:55着

ポケモントレイン釜石号

［運行区間］花巻駅（岩手県）〜釜石駅（岩手県）

［運転日］2月21(土)〜23(月)

［時刻］下り：花巻 10:44発⇒釜石 12:49着、上り：釜石 14:46発⇒花巻 17:02着

ピカチュウに囲まれる夢のような時間を過ごせる「POKÉMON with YOU トレイン」。車内はもちろん、沿線の駅や街でも楽しめる企画が用意されており、忘れられない冬の思い出が作れそうです。運行日は限られているため、冬休みや週末の旅行計画は早めに立ててみてはいかがでしょうか。

