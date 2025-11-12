ベリー類や紅茶に含まれる「ポリフェノールの健康効果」とは？管理栄養士が監修！

ポリフェノールは多くの植物性食品に含まれており、食材によって含まれる種類や期待できる健康効果が異なります。ベリー類に豊富なアントシアニンや、緑茶に含まれるカテキンなど、日常的に摂取しやすい食材について詳しくご紹介します。それぞれの特徴を理解することで、目的に応じて食材を選び、効果的にポリフェノールを摂取できるようになります。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

ポリフェノールの宝庫：代表的な食材とその特徴

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

ポリフェノールは多くの植物性食品に含まれており、種類によって異なる健康効果が期待できます。日常的に摂取しやすい食材について、その特徴と効果を詳しく見ていきましょう。

ベリー類の驚くべき健康効果

ブルーベリー、ラズベリー、クランベリーなどのベリー類は、アントシアニンという強力なポリフェノールを豊富に含んでいます。これらの天然色素は、果実の鮮やかな色を作り出すだけでなく、人体にとって非常に有益な健康効果をもたらします。

アントシアニンは特に目の健康に効果的で、網膜の血流改善や眼精疲労の軽減に役立ちます。現代社会でパソコンやスマートフォンを長時間使用する方にとって、これらの効果は特に重要です。

また、記憶力の向上や認知機能の維持にも効果があることが研究で示されています。ベリー類に含まれるエラグ酸は抗がん作用も期待されており、細胞の異常な増殖を抑制する働きがあります。冷凍ベリーでも栄養価はほとんど変わらないため、年間を通じて摂取しやすい食材として活用できます。

緑茶と紅茶の独特な特徴と違い

緑茶にはカテキン、特にエピガロカテキンガレート（EGCG）が豊富に含まれています。EGCGは強力な抗酸化作用を持ち、生活習慣病の予防や脂肪燃焼の促進に効果があることが科学的に証明されています。

一方、紅茶にはテアフラビンやテアルビジンという独特のポリフェノールが含まれており、これらは発酵過程で生成されます。この発酵により、緑茶とは異なる健康効果を持つようになります。

紅茶のポリフェノールは血中コレステロールの改善や血管の健康維持に特に効果的です。ウーロン茶は半発酵茶であり、緑茶と紅茶の中間的な特性を持ち、脂肪の吸収抑制効果が高いとされています。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが効果的です。

まとめ

ポリフェノールは私たちの健康維持において重要な役割を果たす成分です。適切な摂取量を心がけ、効果的な組み合わせを理解することで、その恩恵を最大限に活用できます。不足や過剰摂取による症状を避けながら、多様な食材から自然にポリフェノールを摂取し、バランスの取れた食生活を実践することが重要です。日々の食事にポリフェノール豊富な食材を取り入れ、健康的なライフスタイルを築いていきましょう。★

参考文献

[厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』抗酸化物質]

[日本食品標準成分表2020年版（八訂）]