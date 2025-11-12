武者陵司「高市氏が成し遂げる思想革命」
―減税を正当化する、楽観主義構築へ―
（1）全ての出発点は思想である
全ては思想から発する。マザー・テレサの以下の言葉は全ての若き人に分かってほしい人生の理（ことわり）である。
Be careful of your thoughts, for your thoughts become your words.
Be careful of your words, for your words become your deeds.
Be careful of your deeds, for your deeds become your habits.
Be careful of your habits, for your habits become your character.
Be careful of your character, for your character becomes your destiny.
思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから
また、ケインズは「経済学者や政治哲学者の思想は、一般に考えられているよりははるかに強力である。……どのような実際家も過去の経済学者の奴隷である」と述べて、「危険なものは既得権益ではなく思想である」と結論づけている（「一般理論」第24章）。
●先人が説く楽観主義の素晴らしさ、正しさ
いま日本の経済社会を覆っている思想は悲観主義であろう。歴史を振り返ると、楽観主義を礼賛する偉人たちの格言が我々を勇気づけてくれる。何れも成功体験に裏打ちされた説得力があり、心を打つ。
【ウィンストン・チャーチル】 “The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.”「悲観主義者はあらゆる機会に困難を見る。楽観主義者はあらゆる困難に機会を見出す」
【アラン】 “Pessimism comes from our feelings; optimism comes from our will”「悲観は気分に、楽観は意志に由来する」
【デカルト】 “An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?”「楽観主義者は光のないところに光を見出すのに、何故、悲観主義者はその光消しに奔走するのだろうか？」
【ヘレン・ケラー】 “Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.”「楽観主義は事を達成に導く信念である。希望と自信なしには何事をも成し遂げられない」
【アインシュタイン】 “I'd rather be an optimist and a fool than a pessimist andright.”「私は正しい悲観主義者よりは愚かな楽観主義者でありたい」
【斎藤茂吉】「楽観的になりたいなら、客観的になることだ」
英エジンバラの運用会社ベイリー・キフォードで38年かけて世界最大の日本株式ファンドを育て上げた伝説のファンドマネージャーのサラ・ウイットリー氏は、何が成功の秘訣でしたかとの私の問いに「楽観論、これに尽きる……貴方もそうでしょう」と答えてくれた。
（2）悲観思想に塗りつぶされてしまった日本
●悲観思想に塗りつぶされてしまった日本
このように楽観主義が正しい思想であるのに、いまの日本は悲観主義思想の定着により、人々は希望と将来への挑戦心を失ってしまっている。その思想が自己実現的に日本経済を委縮させてきた。高市早苗氏の挑戦は、この間違った経済思想を根底から作り変えることから始まる。ACADEMISM（アカデミズム）、メディア、投資家に蔓延する悲観論の一掃が勝利の鍵になるであろう。高市氏の主張する「世界の真ん中で咲き誇る日本」の建設は可能なのだと説得する必要がある。ちなみに、米国でもトランプ大統領は「アメリカの黄金時代が始まる」と楽観論を唱え、多くのコメンテーターや学者・エコノミストの批判を引き起こしている。