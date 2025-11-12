Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

健康のために、ウォーキングやジョギングをしたほうがいいのは分かっている。でも、そのために20〜30分を確保するのは、ちょっと...。忙しい現代人にとって、運動不足の解消はカンタンな問題ではありませんよね。

しかし実際のところ、三日坊主の象徴のように揶揄されることもある室内トレーニングマシンは、きちんと続ければ運動効果を実感しやすいはず。

machi-yaに登場している「ムゲンカイダン」は、毎日の健康的な運動を続けていく上で大いに助けになってくれるアイテムです。ぜひチェックしてみてください。

無理なく続けられる仕組み

Photo: 田中宏和

「ムゲンカイダン」で最も役立つ機能として、個人的に推しておきたいのはこのタブレットホルダー。もちろん、タブレットに限らずスマホを置くこともできます。

動画サイトの巡回やショート動画で、ムダに時間を溶かしてしまった。なんてあるあるは、もはや現代病ともいうべきものですよね。

Photo: 田中宏和

ところが、「ムゲンカイダン」に乗って動画視聴の時間をトレーニングに充てるだけで、罪悪感を覚えてしまうようなダラダラタイムも、一気に有意義な時間に変えやすくなります。

体を動かすことで、ダラダラモードだった脳にスイッチを入れることができ、キリが良いところで視聴を止めて次の行動を起こしやすくなるのも、大きなメリットだと思います。

Photo: 田中宏和

運動時間、ステップ数、回転数、消費カロリー目安をローテーション表示してくれるスマートタイマーも、面倒な操作が不要で扱いやすいもの。

ちなみに、充電の手間がない乾電池式なので手軽に使えますし、単4電池2本が製品にセットされているので、あらかじめ買っておく必要もありません。

また、しっかり水分補給できるようにボトルホルダーが2個用意されているのも、見逃せないポイント。

実は、「ムゲンカイダン」は運動強度指標METにおいて、一般的なウォーキングの3.3に対し、8.3を記録している本格的な有酸素運動マシン。消費カロリーが高いだけじゃなく、持久力アップやシェイプアップのサポートが期待できるものとなっているのです。

取り組む場合は、忘れずに必要量のボトルを用意しておきましょう。

省スペースに折りたためる

Photo: 田中宏和

使用時でも畳1枚分のスペースがあればいい「ムゲンカイダン」は、使わない時は折りたたんで片付けておくことができます。

Photo: 田中宏和

鉄のフレームなので相応に重量があるものの、移動用のキャスターが付いているので、動かすのはそれほど大変ではありません。

安全性への配慮もシッカリ

Photo: 田中宏和

韓国国内のKC安全認証を取得済みの「ムゲンカイダン」は、各部の作りもかなり信頼感できるものとなっています。

3段階に調整可能なステップは抜き差しがカンタンなピン式ですが、抜け止めも装備されていますし、実際に使ってみて不安感はまったくありませんでした。

国際的な第三者試験機関で有害物質試験もクリアしているということなので、小さなお子さんがいる家庭でも安心感を持って使える設計でしょう。（※使用中、可動部に指などをはさむ可能性があるので、この点にはご注意ください）

Photo: 田中宏和

ところで、静音仕様になっている「ムゲンカイダン」ですが、回転数を上げるとさすがに振動が激しくなります。

心拍の強化など、本格的な有酸素トレーニングに活用したいという場合は、防振マットなどを敷いておくほうがいいと思います。

忙しい毎日の中で効率的に運動したい人、場所を取らずに本格的なトレーニングを続けたい人にピッタリの「ムゲンカイダン」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。

地面に着地する衝撃がないので、膝関節などへの負担感が少ないのもありがたいトレーニングマシンは、お得なリターンが数量限定になっています。気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりPassionate_Co_Ltdより製品の貸し出しを受けております。