10時の日経平均は37円高の5万880円、ＴＤＫが42.37円押し上げ 10時の日経平均は37円高の5万880円、ＴＤＫが42.37円押し上げ

12日10時現在の日経平均株価は前日比37.08円（0.07％）高の5万880.01円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1427、値下がりは161、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を42.37円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が25.57円、日東電 <6988>が24.57円、中外薬 <4519>が24.17円、フジクラ <5803>が23.57円と続く。



マイナス寄与度は288.8円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が123.01円、東エレク <8035>が89.25円、ディスコ <6146>が7.29円、コナミＧ <9766>が2.84円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は金属製品、情報・通信の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、食料、医薬品、鉱業、石油・石炭、銀行と続いている。



※10時0分0秒時点



株探ニュース

