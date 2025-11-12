男性グループ「JO1」の木全翔也（25）が11日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・25）に出演。イライラすることを明かした。

「イライラすることある？」と聞かれると、「僕自身がイライラしちゃうのは報連相が遅い人」と返答。「期日ギリギリで言われたりすると、“もうちょっと前に言えなかったですか？”って確認をしちゃう時ありますね、自分が」と明かした。

お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹が「もっと早く言ってくれればもっとクオリティー高いの出せたのに」と木全の気持ちを代弁すると、木全は「とか、もっと別の案出せたのにとか。それもうちょっと前に分からなかったの…って思っちゃう時はあります」と話した。

木全は何事も準備をするタイプだという。「“すみません、忘れてました”とか一言くれれば、“おっけー、分かりました。もうちょっと早めに”ってできるんですけど、それ言ってくれないと、なんて逆に言ったらいいんだろうって。連絡もらえればそれでいいんですけど、急に言われたらキャンセルできない病院の予約とかがあったりすると困っちゃう」と話した。