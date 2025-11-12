元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１２日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、医療費の増加についてコメントした。

番組では医療費の見通しについて厚労省の資料をもとに２３年度は４８兆９１５億円、４０年度は７８兆３４０３億円と約１・６倍になることを伝えた。

玉川氏は「２０４０年は今より３０兆円プラス必要なんです。消費税でいうと１０％や１２％くらいです。それが必要になる」と切り出した。「これをどういうふうに受け止めるのか。世代間の公平性を担保しないと払う気がなくなるので公平性を担保しなければいけないと僕は思うんですけど、公平性をなんとするだけではどうにもならないです。これから医学がどんどん進む。がんになったら治したいと思う。治すためには新しい治療ということになると軒並み高い。３０兆円は医療費だけですよ。介護も増えてくる」と指摘した。

玉川氏は「今まで借金をいっぱいしてるので金利が高くなると国債費も増えます。そういうなかで今何が行われているかというと、減税しましょうという話が行われている。どうしますか。本気で考えましょうよ」と将来を考えると減税どころではないのでは述べた。

玉川氏は「医療費は半分が税金になっているんです。社会保険でやっている限りは応能負担になっていません。１０００万円の収入の人と１０億円の人は払っている保険料は同じです。１０億円の人にそれなりに払ってもらおうとするには税にするのが一番分かりやすいんです。所得税であれば累進もききます。社会保険として、保険として医療をやっていくことでいいのかすら議論しなけれないけないと思います。最低でもこれから増える３０兆円分は僕は税の負担にするしかないと思っています。それは新たに医療税のようなものを導入するしかない。そうでなければ消費税プラス１０％にする」との考えを述べた。