混じり気もなく、華麗に染め上げた。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月11日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、見事な選択と流れに沿い、見事な清一色のアガリをものにした。最終形は変則4面待ちで、山には残り5枚。絶好すぎる形に「めっちゃいい」「えぐｗ」という言葉も寄せられた。

【映像】白鳥翔、気持ちよすぎる清一色4面待ちのシーン

昨シーズンもMVP争いを繰り広げるほど活躍した白鳥。今期も、なかなか調子が上がらないチームの中でも開幕からポイントを稼ぎ、チーム内の勝ち頭に。自団体の最高峰タイトルを持つ自信からか、たくましさも感じさせる麻雀を貫いている。

この試合でも、親番の東1局から強かった。配牌ではピンズが7枚とやや偏りがあったが、ソウズにドラ受けのある両面ターツ、一万の対子などもあり、方向性を定めるのに苦労しそうな手材料だった。すると3巡目、5筒を引いてピンズ8枚目。続く4巡目に4筒を引いて9枚目。5巡目に2筒を引いて10枚目と、一気に色が偏り始めた。

6巡目、ここが決断のポイントだった。KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）から出た9筒をポンしたところで、ソウズの両面ターツも払って染め手に一直線。続け様に8筒もポンしイーシャンテンに取ると、11巡目に絶好の3筒引きでテンパイだ。

手牌は2・3・3・3・4・5・6筒となり、1・2・4・7筒の変則4面待ちに。しかも山に5枚残るという大チャンスだ。これ以上ないテンパイにファンも「うっひょお」「めっちゃいい」「えぐｗ」「5山！！」「やばい」「いいの引いたな」と大興奮すると、14巡目にあっさり1筒を引き、清一色の5翻で満貫、1万2000点をゲット。その後の今期4勝目につながる、大きな先制打となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

