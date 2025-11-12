将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局の対局を開始した。前日に現地入りした両者は、対局場検分のほか京都競馬場内で競走馬と触れ合う場面も。藤井竜王も「想像していたよりも大きくてすごく迫力を感じました」と満面の笑顔を見せていた。

今年12月に開設100周年を迎える京都競馬場で行われている竜王戦第4局。対局はゴール板に面した貴賓室の「菊の間」で、行われている。特設された対局場で特に目を引くのは、巨大な水墨画の「奔馬」。現代美術家の関口潮さんの作品で、広大なアジアの平原を駆け抜ける馬の姿を思い描きながら制作されたという。

前日に芝コースに降り立った藤井竜王は「競馬場に伺うのは今回が初めてですが、いろいろ案内していただいて興味深かった。実際のコースということで、馬が走り抜けていくことを想像するとすごい迫力だなと思いました」とコメント。

また、ミニホースや実際の競走馬ともふれあい、「ミニホースはかわいらしい感じでしたが、競走馬は想像していたよりも大きくてすごく迫力を感じました」と笑顔を見せた。

対局前の束の間のリフレッシュタイムを満喫した様子に、ABEMAの視聴者からも「テンション高い聡太」「聡太いい笑顔」「たのし聡太」「乗り物なら何でも興味がある」「あらミニホースと聡たん、きゃわわ」「ミニホースうらやましい」「馬でかいよね」「ウキウキしている」「聡太いい笑顔」などの声が多数寄せられていた。

