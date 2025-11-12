週4で穿きたい「機能性パンツ」→【ワークマン新作】にあった、、！（歓喜）

毎日アクティブに過ごしたい人にぴったりなのが【ワークマン】の機能性パンツ。今回は、耐久撥水機能付きのワイドパンツと、起毛裏地付きであたたかく穿けそうなテーパードパンツをご紹介します。さらに頼もしい機能も搭載されており、見た目にこだわリを感じるデザインもポイント。機能性とおしゃれを両立したパンツで、冬の外出をもっと快適に楽しめそうです。

悪天候の日に頼りたい撥水機能付きパンツ

【ワークマン】「レディース撥水コーデュロイワイドパンツ」\1,900（税込）

あたたかみのあるコーデュロイ素材に、耐久撥水加工を施した頼れる1本。雨や雪の日でも水を弾いて快適に過ごせそうだから、悪天候でもおしゃれを楽しめるかも。ウエストの後ろゴム仕様と横方向のストレッチで、動きやすさにも期待大。絶妙なゆるさのワイドシルエットが、ラフなカジュアルコーデもこなれた印象に導いてくれます。

起毛裏地であたたかく穿けそう！

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームテーパードパンツ」\2,300（税込）

裏地に起毛素材を使用したテーパードパンツ。「風を通しにくく、あたたかい」と公式サイトでも紹介されているように、冬本番まで頼れる1本です。センタープレス入りで見た目はクリーンだから、お仕事や通勤用のパンツとしてもおすすめ。さらに、イージーケア・静電気軽減（表地）機能付きで、毎日穿きたくなりそうな魅力が詰まっています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M