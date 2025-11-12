飼い主さんが仕事に行ったあと、猫が1人でどんな一日を過ごしているのか、カメラを設置して記録してみたのだそう。ひとりでものんびりとくつろいでいる姿が37.8万回以上も再生され、「主さんが寝てる布団で寝てるのが可愛すぎる」「猫ちゃんは寝るのが仕事なのです」とのコメントが集まっています。

猫の1日を監視してみた

TikTokアカウント「シエルの下僕」さまに登場したシエルちゃんは、飼い主さんが仕事に行っている間は、家で1人でお留守番をしているのだとか。飼い主さんはとある1日をカメラで監視してみることにしたとのこと。

朝9時に、飼い主さんはシエルちゃんを抱っこして、行ってきますの挨拶をしたのだそう。シエルちゃんはリラックスしているのか、挨拶に慣れているのか、されるがままだったのだとか。

飼い主さんを見送ったあとは…

飼い主さん出社後、シエルちゃんは飼い主さんのベッドに飛び乗ったのだそう。そのまま窓際に移動すると、外を眺めながら日差しの様子を伺っていたとのこと。どうやら、日光浴をしようとしているようです。

お昼になると日光浴に満足したのか、ベッドの端に移動して、そのまま寝始めたのだとか。寝返りを打ったら落ちてしまいそうなくらいギリギリを攻めるシエルちゃんは、端っこが好きなのでしょうか。

ほとんど朝から移動しないまま夜に

夕方に目を覚ますと、その場でおもむろに毛づくろいを始めたのだそう。外が暗くなってきても、相変わらずベッドの上で伸びをしたり、カメラに視線を送ってみたりと、のんびりと過ごしていたよう。

結局、夜飼い主さんが帰ってくるまで、ベッドの上からほとんど動いていなかったとのこと。1日中シエルちゃんはカメラが設置されているベッドの前にいるので、飼い主さんは外出先でも見守ることができるため、かえって安心かもしれません。

お留守番の時間をマイペースに過ごすシエルちゃんの姿は、TikTokで37.8万回以上も再生され、「ネコたんは気持ちが穏やかなんですね。見習わないと」「猫ってなんで端っこで寝るんだろうね笑可愛い」「猫は寝子と書いて猫と昔は言われてたくらいですからね」「かわいい癒しです」「うちにもちゃとら猫オスがいますが、一日中ベッドで寝てます」「猫は寝るのが仕事ですから…」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「シエルの下僕」さまには、マイペースなシエルちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。朝5時にご飯を要求したり、飼い主さんのPCの上に乗ってみたりと、自由に過ごす姿に癒されますよ。

