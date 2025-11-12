◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

今年のエリザベス女王杯は、昨年の有馬記念を制したレガレイラが中心視されている。しかし、データ的には、１番人気馬にとっては不安となるものもあり。そのほか馬券の参考になる記録を紹介する。

◆サンデーレーシング所有馬が強い

１９、２０年のラッキーライラック、２２年ジェラルディーナ、２３年ブレイディヴェーグ、２４年スタニングローズと、サンデーレーシング所有馬が出走機会５連勝中だ。今年はリンクスティップとレガレイラが出走するが、連勝を伸ばせるか。

◆シルクレーシングがＪＲＡ牝馬限定Ｇ１完全制覇に王手

牝馬限定Ｇ１は６レースあるが、シルクレーシングはエリザベス女王杯を制すれば完全制覇となる。今年は阪神牝馬Ｓ・Ｇ２勝ちのサフィラが出走する。これまでの最高成績は２０年のサラキアの２着。

＜シルクレーシング所有馬の牝馬限定Ｇ１制覇＞

桜花賞 １８年アーモンドアイ、２５年エンブロイダリー

オークス ００年シルクプリマドンナ、１８年アーモンドアイ

秋華賞 １８年アーモンドアイ、２５年エンブロイダリー

ヴィクトリアＭ ２０年アーモンドアイ

阪神ＪＦ １２年ローブティサージュ

◆３歳馬は？

エリザベス女王杯が３歳以上のレースになった１９９６年以降、２９年間で９勝を挙げる。連対は１８回で、０３年アドマイヤグルーヴ１着→スティルインラブ２着、１３年メイショウマンボ１着→ラキシス２着と、ワンツーの年が２度。過去１０年では【２・２・３・２１】で、１７年モズカッチャン、２３年ブレイディヴェーグがＶ。